اختصاص ۱۲۲ میلیارد تومان اعتبار از محل آلایندگی برای تحول در روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، علی دانا عصر چهارشنبه در جشن روستا به مناسبت روز ملی روستا و عشایر و در روستای سرآب ننیز گچساران، گفت: ۱۱۶روستا در شهرستان گچساران داریم که از این تعداد ۴۵ روستا دارای دهیاری و مابقی توسط شورای بخش مرکزی اداره می شوند.

وی از تزریق اعتبار آلایندگی برای اجرای طرح های عمرانی در روستاها خبر داد و اظهار کرد: در قسط اول این اعتبارات ۱۲۲ میلیارد تومان برای تکمیل زیر ساخت و اجرای طرح های عمرانی تمامی روستاهای شهرستان ارائه شده است.

بخشدار مرکزی شهرستان گچساران تصریح کرد: در همین زمینه ۱۵ میلیارد تومان برای روستاهای فاقد دهیاری و ۴۰ میلیارد برای عشایر شهرستان گچساران از اعتبارات آلایندگی برای رفع تمامی مشکلات زیر ساختی و رفاهی تزریق شده است.

وی از رشد اعتبارات عمرانی روستا و عشایر گچساران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: بیشتر این اعتبارات در بخش سنگ فرش، جدول گذاری، زیر سازی معابر و آسفالت اجرا شده است.