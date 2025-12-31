عبدالله حاجیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخصیص اعتبارات ارزش افزوده به دهیاری‌ها اظهار کرد: تا پایان آبان‌ماه سال جاری، مبلغ ۴۲۰ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده به دهیاری‌های بخش مرکزی اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه این اعتبارات نقش مهمی در توسعه و ارتقای زیرساخت‌های روستایی دارد، افزود: دهیاری‌ها موظف‌اند با برنامه‌ریزی دقیق، رعایت ضوابط قانونی و اولویت‌بندی پروژه‌ها، نسبت به هزینه‌کرد بهینه منابع و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی اقدام کنند.

بخشدار مرکزی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: جلوگیری از معطل ماندن طرح‌های عمرانی و ارائه گزارش‌های منظم از پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها باید در دستور کار دهیاری‌ها قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده صحیح و به‌موقع از اعتبارات تخصیص‌یافته، نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی مردم و تحقق اهداف توسعه پایدار روستایی خواهد داشت.