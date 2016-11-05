«فرمول یک» به یاد پورحیدری آبی شد/ گپ و گفت با محمدعلی بهمنی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی ضیا صبح امروز شنبه ۱۵ آبان ماه در برنامه «فرمول یک» میزبان محمدعلی بهمنی بود و با او درباره فضای شاعرانه پاییز، کتاب جدید این شاعر، معنای عشق و فرق شعر سرودن و شعر ساختن گفتگو کرد و شنوای اشعار او بود.

در ابتدای این برنامه سیدعلی ضیا تسلیت ویژه خود و همکارانش را به مناسبت درگذشت منصور پورحیدری پدر استقلال بیان و اعلام کرد امروز خورشید دکور «فرمول یک» به احترام او به رنگ آبی در آمده است.

در ادامه در بخش اخبار، ضیا به افتتاح ورزشگاه نقش جان اشاره کرد که در مراسم افتتاح، صندلی های ورزشگاه را باد برده بود و پیش بینی کرد احتمالا مسئولان صندلی ها را با چسب دوقلو چسبانده بودند که این اتفاق افتاده است یا به صندلی ها گفته بودند همین جا بنشینید بعد از افتتاحیه می توانید بروید، شاید هم صندلی ها بنا به توضیحات مسئولان تزیینی بوده اند، البته این امکانی است که باعث می شود وقتی در ورزشگاه نقش جان هستیم، ناگهان وسط بازی همراه با صندلی به پرواز در بیاییم و خودمان را داخل ورشگاه آزادی ببینیم.

در ادامه آیتم ورزش صبحگاهی روی آنتن رفت و سپس مجری «فرمول یک» با حضور خبرنگاری که درباره وجود هوا در بنزین جایگاه ها و مشکلات مردم در این زمینه گزارش تهیه کرده بود، به موضوع جایگاه های متخلف پرداخت. در این رابطه بنا بود ناصر رییسی‌فر رییس هیات مدیره کانون کارفرمایی جایگاه‌های اختصاصی بنزین توضیحاتی ارایه کند که ارتباط با او برقرار نشد.

سپس ضیا میزبان محمدعلی بهمنی غزلسرا شد و با او درباره انرژی شگفتی که در پاییز وجود دارد و اینکه شاعرانگی ها بیشتر از همیشه گل می کند، گفتگو کرد.

پاییز هم رویش دارد

بهمنی در این برنامه گفت: بگذارید اشاره شاعرانه ای به این موضوع داشته باشم. بعضی از ما با دیدن برگ های عزیزی که از درخت فرو می ریزد دلمان بسوزد و می گوییم چقدر برگ ها زیبا بودند و حالا زیر پایمان افتادند اما اتفاقا این رویداد زیبا است. برای تک تک ما که با همزبانی قدم می زنیم یا در خلوت خودمان به سر می بریم، این حس ایجاد می شود که در این فصل علی رغم ریزش برگ ها، رویش هم اتفاق می افتد.

وی افزود: انسان شاعر رویش را دوباره حس می کند. «با پای دل قدم زدن آن هم کنار تو، باشد که خستگی بشود شرمسار تو/ در دفتر همیشه ی من ثبت می شود، این لحظه ها عزیزترین یادگار تو»

کتاب تازه بهمنی در نمایشگاه کتاب

این شاعر در پاسخ به این سوال ضیا که آیا کتاب جدیدی در دست انتشار دارد یا خیر، گفت: در نمایشگاه کتاب سال آینده، کتاب تازه ای از من منتشر خواهد شد.

بهمنی درباره عاشقی گفت: متاسفانه جوان های امروزی عشق را لحظه ای می بینند. به نظر من، عشق همراه با انسان عاشق، هر لحظه بزرگتر می شود.

وی ادامه داد: از آنجایی که من از بندرعباس آمده ام، می خواهم شعری برای هم نفس هایم در این خطه بخوانم. جنوبی ها وقتی دریا موج ندارد می گویند دریا خواهر است: «دریا شده است خواهر و من هم برادرش، شاعرتر از همیشه نشستم برابرش/ خواهر سلام! با غزلی نیمه آمدم، تا با شما قشنگ شود نیم دیگرش»

ماجرای ناصر عبداللهی و خواهرش

بهمنی عنوان کرد: این شعر به نوعی متعلق به زنده یاد ناصر عبداللهی و مربوط به روزی است که با هم کنار دریا قدم می زدیم. در حقیقت او روزی به من زنگ زد و گفت من در ساحل هستم، بیا با خواهر قدم بزنیم. من هم پیش او رفتم و دیدم که تنها بود. گفتم پس خواهرت کجاست؟ آن روز متوجه شدم جنوبی ها به وضعیت آرامش دریا خواهر می گویند.

وی در ادامه غزل «گل کرده باز شیطنتم بعد سال ها، باید بیایی و بدهی گوشمالی ام» را خواند و گفت: در سن و سال ما عشق مفهوم دیگری دارد و ارزشش بیشتر می شود.

شاعری که شعر می سازد خودش را در اثرش نمی بیند

او در پاسخ به اینکه آیا شعر را باید ساخت یا سرود، بیان کرد: شعر را هم می توان ساخت و هم باید سرود. شعر یک حس، یک صدا و یک فهم است که انسان از پیرامونش دارد. فرق شعری که شاعر می سراید با آنکه می سازد این است که شاعر در نوع دوم خودش، خودش را پیدا نمی کند و خود را نمی بیند، گرچه ممکن است شعری که ساخته مخاطبان بیشتری هم داشته باشد.

بهمنی در پایان گفت: ما به نوعی کاتبان شعر هستیم، حسی به ما می گوید بنویس و ما هم می نویسیم.

آخرین غزلی که این شاعر، خواند این اثر بود: «خبر این است که: من نیز کمی بد شده‌ام، اعتراف این که: در این شیوه سرآمد شده‌ام/ پدرم خواست که فرزند مطیعی بشوم، شعر پیدا شد و من آن‌چه نباید شده‌ام...»

ضیا همچنین در این برنامه میزبان کاظم اولیایی مدیرعامل اسبق و محمد محمدی دروازه بان سابق استقلال بود و با بهتاش فریبا مدیر فنی باشگاه استقلال تهران نیز درباره زنده یاد منصور پورحیدری گفتگوی تلفنی داشت.

«فرمول یک» شنبه تا چهارشنبه ها هر روز ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۱۰ با تهیه کنندگی افشین حسین خانی روی آنتن می رود.