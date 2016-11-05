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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۱۷

اعلام اسامی هیات داوری اقلام تبلیغی جشنواره فیلم «یاس»

اعلام اسامی هیات داوری اقلام تبلیغی جشنواره فیلم «یاس»

دبیر چهارمین جشنواره بین المللی فیلم «یاس» در احکامی اعضای هیات داوری بخش اقلام تبلیغی را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی ابطحی در جلسه ای که در موسسه رسانه های تصویری برگزار شد، احکام اعضای هیات داوری بخش اقلام تبلیغی جشنواره بین المللی فیلم «یاس» را به آنان تقدیم کرد.

بابک برزویه، محمد آلادپوش، کوروش پیرو، احسان برآبادی و آرش معیریان آثار رسیده به بخش رقابتی اقلام تبلیغی چهارمین جشنواره بین المللی فیلم «یاس» داوری می کنند.

۱۱۰  اثر به بخش اقلام تبلیغی چهارمین جشنواره فیلم یاس رسیده است.

چهارمین جشنواره بین المللی فیلم یاس به دبیری سید مصطفی ابطحی در استان مازندران برگزار می شود.

کد مطلب 3815543

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