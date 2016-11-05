دستگیری سارقان موتورسیکلت در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان همدان، پژمان قویمی از دستگیری باند سه نفره سارقان موتورسیکلت در همدان خبر داد و اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در شهرک شهید مدنی همدان و شکایت مالباختگان، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه تحقیقات صورت گرفته ماموران توانستند با بکارگیری منابع و با استفاده از شگردهای پلیسی یکی از سارقان را که از سارقان سابقه‌دار موتورسیکلت بود، شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین اظهار داشت: با شناسایی مخفیگاه متهم، ماموران با دستور قضایی وارد مخفیگاه وی شده و متهم را در حال استعمال مواد مخدر همراه با دو نفر دیگر از اعضای باند سرقت موتورسیکلت دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان در بازجویی‌های فنی به چندین فقره سرقت موتورسیکلت با همکاری یکدیگر اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده، برای بررسی بیشتر جرایم تحویل پلیس آگاهی همدان شدند.

قویمی از شهروندان خواست وسایل نقلیه خود را به سیستم‌های هشداردهنده مجهز و از پارک آنها در مکان های خلوت خودداری کنند تا از بروز مشکلاتی مانند سرقت جلوگیری شود.

وی از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه ناامنی و فعالیت مشکوک مجرمان مراتب را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.