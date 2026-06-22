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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

۴ سارق در دیلم دستگیر شدند؛ کشف ۱۴ دستگاه موتورسیکلت سرقتی

۴ سارق در دیلم دستگیر شدند؛ کشف ۱۴ دستگاه موتورسیکلت سرقتی

بوشهر- جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از دستگیری ۴ نفر سارق توسط کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان دیلم خبر داد و گفت: در این عملیات ۱۴ دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با اقدامات فنی و تخصصی مأموران پلیس آگاهی شهرستان دیلم با اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق مجرمان سابقه‌دار، موفق شدند ۴ نفر سارق حرفه‌ای موتورسیکلت را شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه متهمان در بازجویی‌های فنی به سرقت‌های متعدد اعتراف کرده‌اند، افزود: در بازرسی از مخفیگاه این سارقان، تعداد ۱۴ دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: با تکمیل روند شناسایی مالکان، تمامی اموال مکشوفه به شاکیان اصلی مسترد شد.

این مقام انتظامی در پایان با قدردانی از همکاری خوب شهروندان با پلیس، تأکید کرد: برخورد قاطع با سارقان و مالخران به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار دارد و از شهروندان می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6867951

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