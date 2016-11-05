ایجاد سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در شهرداری ها زیر نظر شهردار

محمد حسن آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که سازمان های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با شرح وظایف مشخص در شهرداری ها زیر نظر مستقیم شهردار در چارچوب وظایف قانونی شهرداری ها ایجاد و فعالیت خواهد کرد، گفت: ایجاد این سازمان ها پس از ابلاغ وزیر کشور و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در خصوص اولویت قائل شدن به حل مشکلات و معضلات اجتماعی و فرهنگی شهرها است.

وی ادامه داد: برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهر با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط، شناخت و تدوین و ترویج الگوهای همیاری و مشارکت شهروندان و بکارگیری آن الگوها در اداره امور شهر و افزایش انسجام اجتماعی، مدیریت ایجاد ساز وکارهای رصد مستمر تغییرات اجتماعی و فرهنگی شهر و تدوین تمهیدات لازم با همکاری سایر دستگاه های اجرایی مسئول در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی شهر از جمله وظایف این سازمان در شهرداری است.

مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در ادامه به برخی دیگر از وظایف سازمان های های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ها اشاره کرد و گفت: طراحی چارچوب و مدیریت اجرای مطالعات ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی (اتاف) پروژه های عمرانی و خدماتی شهر و نظارت بر کاربست آن‌ها، برنامه ریزی و مدیریت اجرای طرح‌های اجتماعی ،فرهنگی و ورزشی برای گذران مطلوب اوقاف فراغت وارتقاء نشاط و شادابی شهروندان، برنامه‌ریزی، مدیریت، ایجاد و تجهیز فضاها و اماکن اجتماعی، فرهنگی و ورزشی برای استفاده توان‌یابان بویژه افراد سالمند یا کم توان حسی - حرکتی یا دارای معلولیت.

حسن آبادی در ادامه گفت: برنامه‌ریزی، مدیریت ایجاد و تجهیز اماکن و فضاهای ورزش همگانی با استفاده از مشارکت و واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی، تشکل‌های تخصصی و حرفه ای و نظارت بر عملکرد آن‌ها،‌ مدیریت ایجاد مراکز مشاوره محلی برای اطلاع رسانی به خانواده ها و جوانان به صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه ای با کادر مجرب با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از دیگر وظایف سازمان های های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری هاست.

وی، برنامه ریزی، مدیریت ایجاد و تجهیز ،کتابخانه‌ها، قرائت‌خانه‌ها و خانه های مشق و نظارت بر عملکرد آن‌ها، مدیریت اجرای دوره های آموزش شهروندی و کمک به تولید محصولات و آثار فاخر و ارزشمند اجتماعی و فرهنگی، برنامه ریزی و مدیریت اجرای طرحهای گردشگری شهری با همکاری دستگاههای اجرای ذیربط و موسسات و تشکل‌های تخصصی و حرفه ای و مشارکت با دستگاهها و نهادهای مسئول ذیربط در برنامه ریزی و اجرای مراسم‌های رسمی ایرانی - اسلامی را دیگر وظایف سازمان های های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیان کرد.

حسن آبادی همچنین مدیریت و نظارت بر ایجاد تالارهای گفتگوی شهروندان برای اخذ نظرات و جلب مشارکت شهروندان برای اداره امور شهر، کمک به ایجاد بستر مناسب برای جلب مشارکت و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های تخصصی و حرفه ای فعال در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، برنامه ریزی و مدیریت ایجاد مراکز خدماتی آسیب دیدگان اجتماعی نظیرگرمخانه ها، مراکز ترک اعتیاد، مراکز نگهداری کودکان کار، خیابانی و کودکان بدسرپرست و بی سرپرست و اردوگاه های نگهداری آسیب‌دیدگان اجتماعی با همکاری سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط را از جمله وظایف سازمان مزبور در شهرداری ها عنوان کرد.

مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در ادامه برنامه ریزی، مدیریت ایجاد و تجهیز مراکز فرهنگی نظیر فرهنگسراها، خانه های فرهنگ، سراهای محله، مجتمع های فرهنگی، نگارخانه ها با استفاده از مشارکت و واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی و حرفه ای و نظارت بر عملکرد آنها، همکاری با دستگاهها و نهادهای مسئول در ایجاد و تجهیز فضاها و اماکن دینی شهر با بهره گیری از ظرفیت خیرین و واقفین را دیگر وظایف این سازمان برشمرد.

وی،‌ شناسایی، جذب، پذیرش و توانمندسازی کودکان خیابانی با همکاری و مشارکت ادارات بهزیستی، انجمن های خیریه، تشکل‌های غیردولتی و نیروی انتظامی و با استفاده از مددکار اجتماعی، شناسایی و جمع آوری افراد معلول و ناتوان اعم از جسمی و ذهنی، بی سرپرست، مجهول الهویه، در راه مانده ،گمشده، متواری، متکدیان و ولگردان با همکاری نیروی انتظامی‌، ادارات بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) را از دیگر وظایف در نظر گرفته شده برای سازمان های های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ذکر کرد.

حسن آبادی افزود: شناسایی، معرفی و ترویج میراث معنوی شهرها، برنامه ریزی و مدیریت اجرای جشنواره ها، آیین‌ها و آداب و رسوم بومی و محلی و هنرهای خیابانی و شناسایی و ساماندهی استعدادهای هنری و ورزشی شهروندان و اتخاذ تمهیدات لازم برای معرفی آنان به دستگاهها و نهادهای ذیربط از دیگر وظایف این سازمان است.

وی در ادامه گفت: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ها با دارا بودن اختیارات اداری و مالی و با همکاری سایر دستگاههای اجرایی فعال در این حوزه به عنوان سازمانی وابسته به شهرداری می تواند منشاء تغییرات و تاثیرات بسزایی قرار گیرد.

حسن آبادی افزود: با پیش بینی عضویت سه نفر از مدیران مرتبط فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در شورای سازمان یادشده، هماهنگی های لازم در این خصوص با سایر دستگاهها و نهادهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی فراهم خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که متاسفانه برخی با نیات و اغراض شخصی، حزبی و بعضا سودجویانه به دنبال سیاسی جلوه دادن مسائل تخصصی و حرفه ای این حوزه هستند، افزود: به شهرداری ها تاکید شده است که از اینگونه مسائل دوری کرده و تنها در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط و ابلاغیه های وزیر کشور به انجام وظایف خود و ارائه خدمات به شهروندان بیاندیشند.

حسن آبادی در خاتمه تاکید کرد: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در اجرای وظایف ذاتی خود بر نحوه عملکرد شهرداری ها نظارت نموده و گزارش های لازم را برای استحضار وزیرکشور و سایر مراجع ذیربط ارائه خواهد کرد.