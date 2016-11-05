نهادهای اطلاعاتی آمریکا برای جنگ سایبری با روسیه آماده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز، نظر به جلوگیری از هک سیستم های رایانه ای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز هشتم نوامبر نهادهای اطلاعاتی آمریکا آماده جنگ سایبر ی با روسیه می شوند.

این آمادگی از آن رو است که در ماه های اخیر اخبار متعددی درباره هک ایمیل های مربوط به کمیته انتخابات حزب دموکرات منتشر شده است.

در همین رابطه «مایک پنس» معاون معرفی شده از سوی «دونالد ترامپ» برای احراز پست معاونت ریاست جمهوری، گفت شواهد و مدارک موجود از دست داشتن روسیه در جریان هک شدن ایمیل‌های مرتبط با کمپین‌های انتخاباتی آمریکا، حکایت می‌کند.

وی تاکید کرد باید با روسیه و یا هر کشور دیگری که دست داشتن آن در هک شدن ایمیل‌ها ثابت شود، به شدت برخورد شود.

مقام‌های اطلاعاتی آمریکا بر این باورند که روسیه به نوعی در هک شدن ایمیل‌های مسئولان کمپین انتخاباتی حزب دموکرات، دست داشته است.

روسیه بارها این ادعای مقام‌های آمریکایی را رد کرده است.

اما «آنی ماچون» کارمند سابق ام آی ۵ با ارائه استدلال هایی مخاطرات مؤسسات آمریکایی در هک کردن انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا را بیش از روس ها می داند.

کارمند سابق ام آی ۵ (Military Intelligence, Section ۵) در مصاحبه با خبرگزاری راشا تودی، عمده مخاطرات مربوط به هک شدن انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا را بیش از آنکه مطابق با جنجال سیاست مداران آمریکائی متوجه روسیه بداند مرتبط با مؤسسات آمریکایی دانست.

وی در بخشی از این گفتگو می گوید: آمریکایی ها باید بدانند دلایل بیشتری وجود دارد تا از دخالت های مؤسسات داخلی خودشان در برابر خطر هک شدن بیش از روس ها در هراس باشند؛ چرا که هیچ مدرکی نیز برای اثبات این مسئله در دست ندارند.