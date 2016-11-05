پ .ک.ک را به خلع سلاح دعوت نکردید/ترکیه یک استان آمریکا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «مولود چاووش‌اوغلو» در واکنش به مواضع برخی از رهبران کشورهای اروپایی در قبال دستگیری برخی از رهبران حزب کردی دموکراتیک خلق های این کشور، گفت: آیا کسی از اتحادیه اروپا و آمریکا یا از هر کشور دیگر به دلیل حمله تروریستی دیاربکر به گروه تروریستی پ.ک.ک تذکر داده و یا دعوت به خلع سلاح کرده است؟ فقط می گویند «تسلیت می گوییم». در حالی که این قدر کشورهای قدرتمندی هستید، چرا نمی توانید پ.ک.ک را به خلع سلاح دعوت کنید؟

وی در ادامه همچنین گفت: اشخاص منتخب شده نیز مجبورند قواعد و قانون اساسی کشور را رعایت کنند.



چاوش اوغلو در ادامه با اشاره به حاضر نشدن رهبران کرد در دادگاه های ترکیه پس از احضار آآنها توسط دادگاه افزود: اما اگر شما بگویید من دادگاه، قوانین و دادگستری و قوانین ترکیه را به رسمیت نمی شناسم، حتی علی رغم این که من هم موقع تصویب این قوانین حاضر بودم، باز هم قوانین را به رسمیت نمی شناسم؛ این طور نمی شود! در هر جای دنیا این طور است که وقتی دادگاه شما را دعوت می کند، اگر چه نماینده مجلس، وزیر یا رئیس باشید، باید در آن حاضر شوید.



وزیر امور خارجه ترکیه همچنین درباره اظهارات مقامات آمریکایی در این باره خطاب به آنها گفت: ترکیه یک استان آمریکا نیست. به همین دلیل می توانید درباره جریان ابراز نظر کنید، ولی اگر چه آمریکا متحد و دوست ماست، ولی ما یک استان از آمریکا نیستیم.



چاووش اوغلو در پایان همچنین با اشاره به مواضع برخی رهبران اتحادیه اروپا در این خصوص تصریح کرد: متاسفانه کشورهای اروپایی برای تروریست‌ها مثل یک باغچه از بهشت هستند. حتی جنگجویان تروریستی را که ما به آنها استرداد می کنیم نیز آزاد می کنند. شما به فعالیت‌ اشخاصی که آنها را تروریست می نامید هم اجازه می دهید. آیا به داعش اجازه می دهید؟ نه. ما هم به داعش اجازه نمی دهیم. ما به هیچ گونه از تروریسم اجازه نمی دهیم. اما این جا یک دوگانگی رفتاری وجود دارد. آیا تا کنون به اعضای حزب دموکراتیک خلق ها گفته اید که خود را از پ.ک.ک دور نگه دارند؟ آیا شما می توانید وقتی دادگاه شما را دعوت می کند پاسخ ندهید؟