گفتگوی نخست وزیر ترکیه با رئیس پارلمان اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «بنعلی ایلدریم»، نخست وزیر ترکیه در گفتگو با «مارتین شولز»، رئیس پارلمان اروپا، در خصوص اظهار نظرهای انجام شده توسط برخی از مقام های اروپایی در خصوص بازداشت های انجام شده از میان نمایندگان حزب دمکراتیک خلق ترکیه گفت که اظهارات این مقام های اروپایی بر اساس اطلاعات غلط رسیده به آنها و همچنین قضاوت های بی پایه و اساس در خصوص شرایط فعلی ترکیه است.

وی همچنین با اشاره به این نکته که رسیدگی به پرونده رهبران حزب دمکراتیک خلق ترکیه به صورت مستقل و بر اساس قانون، توسط دستگاه قضایی این کشور در حال انجام است گفت که ترکیه در حال مبارزه با چندین گروه تروریستی از جمله «پ ک ک» و گولنیست ها است.

نخست وزیر ترکیه در ادامه با انتقاد از آنچه وی حمایت برخی از حلقه های سیاسی از گروه های تروریستی داخل ترکیه خواند، به موضوع وقوع حمله تروریستی در استان دیاربکر این کشور که در پی بازداشت دو تن از رهبران حزب دمکراتیک خلق ترکیه صورت گرفت، این واقعه را مثالی بر این مدعا دانست که اگر سیاستمداران از تروریسم حمایت کنند، قانون برای آنها استثنا قائل نشده و با آنها نیز برخورد خواهد کرد.

وی همچنین در پایان گفت که همه باید به تصمیم اتخاذ شده توسط دادگاه مستقل ترکیه احترام بگذارند.