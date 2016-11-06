به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، علیرضا رئیسی خطاب به دانشجویان جدیدالورود اظهار داشت: شما دانشجویان و طالبان علم، در لسان بزرگان دین شأن بسیار والایی دارید و امیدواریم درراه تحصیل علم و فرهنگ، جهاد گونه قدم بردارید تا دانشگاه محلی شود برای تحصیل علم و فرهنگ همراه با شورونشاط انقلابی.
وی افزود: اگرچه نسبت به دانشگاههای بزرگ کشور تنها چند سالی از عمر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نمیگذرد اما در همین مدت کوتاه دانشجویانی حضور داشته و دارند که مایه افتخار استان و کشورند و در عرصههای گوناگون علمی، فرهنگی و قرآنی در سطح کشور افتخارآفرینی کردند که باید از آنان قدردانی کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشگاه را محیطی علمی و فرهنگی دانست و اضافه کرد: آرزوی ما این است که وقتی از دانشگاه خارج میشوید، توانسته باشید چیزی به داشتههای خود افزوده باشید و بتوانید علم و فرهنگ را به جامعه صادر کنید.
رئیسی از کانونهای دانشجویی به دلیل داشتن شور و نشاط و انگیزه فعالیت تشکر کرد و گفت: مسئولان کانونهای دانشگاه، افراد خوب و بااخلاقی هستند که از آنان انتظار میرود کارشان را باقوت و قدرت ادامه دهند و در جهت توسعه فرهنگ در دانشگاه تلاش مضاعف داشته باشند.
همایش معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی بوشهر چهارشنبهشب در سالن اجتماعات ۹ دی بوشهر برگزار شد. در این مراسم کانونهای دانشجویی به معرفی فعالیتهای خود در قالب کلیپهای تصویری پرداختند.
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