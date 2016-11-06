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۱۶ آبان ۱۳۹۵، ۹:۳۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مطرح کرد:

تقویت کانون‌های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

تقویت کانون‌های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

بوشهر - رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از تقویت کانون‌های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، علیرضا رئیسی خطاب به دانشجویان جدیدالورود اظهار داشت: شما دانشجویان و طالبان علم، در لسان بزرگان دین شأن بسیار والایی دارید و امیدواریم درراه تحصیل علم و فرهنگ، جهاد گونه قدم بردارید تا دانشگاه محلی شود برای تحصیل علم و فرهنگ همراه با شورونشاط انقلابی.

وی افزود: اگرچه نسبت به دانشگاه‌های بزرگ کشور تنها چند سالی از عمر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نمی‌گذرد اما در همین مدت کوتاه دانشجویانی حضور داشته و دارند که مایه افتخار استان و کشورند و در عرصه‌های گوناگون علمی، فرهنگی و قرآنی در سطح کشور افتخارآفرینی کردند که باید از آنان قدردانی کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشگاه را محیطی علمی و فرهنگی دانست و اضافه کرد: آرزوی ما این است که وقتی از دانشگاه خارج می‌شوید، توانسته باشید چیزی به داشته‌های خود افزوده باشید و بتوانید علم و فرهنگ را به جامعه صادر کنید.

رئیسی از کانون‌های دانشجویی به دلیل داشتن شور و نشاط و انگیزه فعالیت تشکر کرد و گفت: مسئولان کانون‌های دانشگاه، افراد خوب و بااخلاقی هستند که از آنان انتظار می‌رود کارشان را باقوت و قدرت ادامه دهند و در جهت توسعه فرهنگ در دانشگاه تلاش مضاعف داشته باشند.

همایش معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی بوشهر چهارشنبه‌شب در سالن اجتماعات ۹ دی بوشهر برگزار شد. در این مراسم کانون‌های دانشجویی به معرفی فعالیت‌های خود در قالب کلیپ‌های تصویری پرداختند.

کد مطلب 3816319

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