به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان صبح شنبه در نشست کمیسیون دانشجویی استان که با حضور رؤسای دانشگاه‌های اصلی استان و سایر اعضا برگزار شد ابراز کرد: لازم است دانشگاه‌های استان، بهترین شرایط و امکانات را برای حضور و تحصیل دانشجویان خود فراهم کنند.

معاون سیاسی استاندار و رئیس کمیسیون دانشجویی استان بوشهر گفت: تابستان و فرصت تعطیلی دانشگاه‌ها بهترین فرصت برای رفع مشکلات، تعمیر، تجهیز و توسعه دانشگاه‌هاست.

وی با اشاره به فرصت مناسب تعطیلات تابستانی افزود: لازم است از تمام ظرفیت‌های موجود برای بهبود وضعیت کیفی دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها استفاده شود تا بهترین شرایط برای حضور و تحصیل دانشجویان به ویژه دانشجویان جدیدالورود مهیا شود.

رئیس کمیسیون دانشجویی استان بوشهر همچنین در خصوص آمایش صورت گرفته در تعیین تکلیف برخی دانشگاه‌های پیام نور استان اظهار داشت: این موضوع لازم است با حساسیت تمام و بررسی تمام جوانب و بدون هرگونه تعصب و به صورت منطقی بررسی و تصمیم‌گیری شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به برگزاری امتحانات معوق شده ترم گذشته بابت وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تهدیدهای بالقوه، آمادگی همه دانشگاه‌ها برای برگزاری کلاس‌ها و امتحانات بر بستر آنلاین را خواستار شد.

وی در خصوص برگزاری امتحانات به صورت حضوری، یادآور شد: همه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط نهایت تعامل و همکاری را در صورت درخواست هریک از دانشگاه‌ها برای هرگونه همکاری در دستور کار قرار دهند.

جهانیان همچنین از دانشگاه‌هایی که سفر دانشجویان را به اربعین، تسهیل کرده و همکاری داشتند قدردانی کرد.