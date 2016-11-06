مصلی۳۰۰میلیون تومان به نمایشگاه مطبوعات تخفیف داد

مهران عباسی انارکی قائم مقام بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزان اجاره محل برگزاری این نمایشگاه که از سوی مسئولان مصلی در اختیار برگزارکنندگان قرار گرفته است، گفت: مجموعه مصلای بزرگ امام خمینی (ره) سال گذشته برای دوره بیست و یکم نمایشگاه مطبوعات یک میلیارد تومان مطالبه کرده بود که در نهایت با رایزنی ها این مبلغ را به ۶۰۰ میلیون تومان تقلیل داد. خوشبختانه امسال هم با حُسن نظر دوستان مصلی، تخفیف قابل توجهی شامل حال نمایشگاه مطبوعات شده و تنها ۳۰۰ میلیون تومان بابت اجاره محل برگزاری، دریافت شده است.

وی خبر خوش دیگر را اینگونه اعلام کرد: ما با مشارکت رسانه ها و کانون های تبلیغاتی، تبلیغات محیطی مربوط به نمایشگاه را انجام دادیم و با توجه به اینکه به دوستان اعلام کردیم و متذکر شدیم که این نمایشگاه یک نمایشگاه تجاری نیست و شرکت کنندگان در آن نفع اقتصادی نمی برند، کانون های تبلیغاتی و همچنین رسانه هایی داوطلب شدند و با مساعدت آنها هیچگونه مبلغی بابت این کار هزینه نشد و تبلیغات نمایشگاه به صورت رایگان برای این رویداد انجام شده است.

این مقام مسئول در برگزاری نمایشگاه مطبوعات همچنین از افزایش ۳۰ درصدی تقاضا از سوی رسانه ها برای شرکت در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات خبر داد و گفت: در حالی که در روزهای اول ۹۰۰ رسانه برای شرکت در نمایشگاه ثبت نام کرده بودند، این تعداد در روزهای اولیه هم افزایش یافت و به حدود ۹۴۰ رسانه رسید که در حدود ۶۲۰ تا ۶۳۰ غرفه جانمایی شده اند. البته هستند رسانه هایی که با وجود اخذ غرفه، نمایندگانشان در آنها مستقر نشده اند.

عباسی انارکی در ادامه از بروز برخی تخلفات نمایشگاهی در این دوره از نمایشگاه مطبوعات طی سه روز گذشته خبر داد و گفت: حدود ۴، ۵ غرفه تخلفات محتوایی داشتند که به آنها تذکر داده شد.

وی همچنین با اشاره به افزایش تعداد تالارهای گفتگو به ۵ تالار در سال جاری، در مورد احتمال به وجود آمدن برخی تغییرات در ساعت فعالیت نمایشگاه مطبوعات گفت: با توجه به استقبال خوب بازدیدکنندگان احتمال تمدید ساعت فعالیت نمایشگاه در روزهای پایانی قوی است. ضمن اینکه با توجه به برگزاری نماز جمعه، ساعت شروع بازدید از نمایشگاه در این روز (۲۱ آبان) که روز پایانی نمایشگاه است؛ ساعت ۱۳ خواهد بود.

قائم مقام بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات همچنین با اشاره به حضور چهره های مختلف و سرشناس عرصه های مختلف فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در این رویداد، نمایشگاه مطبوعات را فرصت مغتنمی برای دیدار چهره به چهره و بدون واسطه مردم با مسئولان و دست اندرکاران رسانه ها خواند و از آحاد مردم خواست ۴ روز پایانی نمایشگاه را از دست ندهند و به مصلی بیایند.