به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر کیامهر در این زمینه از جمعآوری ۵ هزار و ۹۹۶ انشعاب غیرمجاز برق در قالب اجرای طرح «مهتاب» خبر داد و گفت: اجرای این طرح تاکنون موجب کاهش ۳۹ مگاواتی بار شبکه و کاهش خاموشیها در استان شده است.
وی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح «مهتاب» تاکنون ۵ هزار و ۹۹۶ انشعاب غیرمجاز برق در استان جمع آوری شده و همچنین ۴۰۰ مورد دستکاری کنتور و تخلفات مربوط به اندازهگیری انرژی شناسایی و کشف شده است.
وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح، ۳۹ مگاوات از بار شبکه برق استان کاهش یافته و اگر این اقدامات انجام نمیشد، این میزان بار اضافی به شبکه تحمیل شده و خاموشیها افزایش مییافت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با اشاره به اثرگذاری طرح مهتاب بر مدیریت مصرف برق گفت: اجرای طرحهای مدیریت بار و مقابله با برقهای غیرمجاز باعث شده میزان خاموشی مشترکان خانگی در استان نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند.
کیامهر با بیان اینکه کاهش تلفات شبکه و دستیابی به کاهش پنج درصدی بار نسبت به سال گذشته از اهداف این طرح است، تصریح کرد: مقابله با برقدزدی، کشف ماینرهای غیرمجاز و تعویض کنتورهای معیوب از مهمترین برنامههای در حال اجرا در استان است.
وی همچنین از همکاری دستگاههای مختلف در اجرای این طرح خبر داد و گفت: نیروی انتظامی در قالب قرارداد تأمین مأمور با اکیپهای جمعآوری انشعابات غیرمجاز همکاری دارد و دادستانی نیز در صدور مجوزهای لازم برای کشف ماینرهای غیرمجاز همراه صنعت برق است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی از شهروندان خواست در صورت مشاهده برقدزدی، انشعابات غیرمجاز یا استخراج غیرقانونی رمزارز، موارد را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ گزارش دهند.
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