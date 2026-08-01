خبرگزاری مهر، گروه استانها- اسلام آذرمی گیگلو: همزمان با فرا رسیدن حماسه عظیم اربعین، استان اردبیل به عنوان خاستگاه عرفان و ارادت به خاندان عصمت (ع)، این روزها حال و هوایی دیگر یافته است. خیل عاشقان حسینی از این دیار، با گام‌هایی استوار و قلبی مالامال از عشق، راهی کربلا می‌شوند تا بار دیگر با سرور و سالار شهیدان تجدید بیعت کنند و در مسیری که جلوه‌گاه همبستگی مسلمانان است، پیام مقاومت و ظلم‌ستیزی را به جهانیان برسانند. حضور پرشور زائران اردبیلی در این همایش عظیم، روایتی تازه از تداوم مکتب عاشورا در دل تاریخ معاصر است.

آیین باشکوه پیاده‌روی اربعین که هر ساله در رثای شهادت امام حسین (ع) و یاران باوفایش برگزار می‌شود، فراتر از یک مناسک مذهبی، به نمایشگاهی عظیم از همدلی، بصیرت و ایستادگی در برابر نظام سلطه تبدیل شده است. این حرکت بی‌نظیر، که از عمق جان مسلمانان و آزادگان جهان سرچشمه می‌گیرد، فرصتی است برای بازخوانی آرمان‌های والای عاشورا و انتقال پیام وحدت به جهانیان. استان اردبیل که در تاریخ ایران به دیار عارفان و سالکان طریق حق شهره است، این روزها با شور و اشتیاقی وصف‌ناپذیر، میزبان و بدرقه‌کننده عاشقانی است که در این مسیر نورانی گام نهاده‌اند.

اربعین؛ میراث ماندگار مقاومت از منظر رهبر شهید

رهبر شهید انقلاب اسلامی با نگاهی راهبردی، پیاده‌روی اربعین را یکی از مهم‌ترین جلوه‌های قدرت نرم اسلام می‌دانستند و بر ابعاد عبرت‌آموز، سیاسی و اجتماعی آن تأکید فراوان داشتند. ایشان بر این باور بودند که اربعین، بستری ممتاز برای تبیین معارف ناب محمدی (ص)، روشنگری در برابر تهاجم فرهنگی دشمن و ایجاد همبستگی هرچه بیشتر میان مسلمانان است.

از نگاه ایشان، این همایش عظیم، نشان‌دهنده حضور آگاهانه و انقلابی امت در صحنه‌های سرنوشت‌ساز است و می‌تواند الگویی برای ایستادگی در برابر طاغوت‌های زمانه باشد. ایشان همواره تأکید می‌کردند که باید از این ظرفیت بی‌نظیر برای انتقال ارزش‌های اصیل اسلامی و تربیت نسلی بصیر و انقلابی بهره گرفت.

استان اردبیل نیز آمادگی کامل برای بدرقه عاشقان

مسئولان استانی با تشکیل ستادهای ویژه و به کارگیری تمام امکانات، تمهیدات گسترده‌ای برای تسهیل سفر زائران اندیشیده‌اند. آمارها حاکی از ثبت‌نام ۲۰ هزار و ۴۵۴ زائر از استان اردبیل است که نسبت به سال گذشته رشد ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. از میان این زائران، ۱۳ هزار و ۶۸۵ نفر آقا و شش هزار و ۷۶۹ نفر بانو هستند.

بر اساس اعلام معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل ۹۱ درصد از زائران، تردد از مرز مهران را انتخاب کرده‌اند و از نظر نوع حمل‌ونقل نیز ۴۹ درصد با اتوبوس و ۴۷ درصد با خودروی شخصی به این سفر معنوی مشرف می‌شوند.

استاندار اردبیل نیز با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر این استان در میزبانی از زائران، از برقراری پروازهای مستقیم از فرودگاه اردبیل به عراق خبر داد و گفت که ۱۲ کمیته تخصصی برای تأمین امنیت، رفاه و ارائه خدمات مطلوب به زائران فعال شده‌اند.

مواکب حسینی؛ جلوه‌ای از خدمت بی‌منت

فصل بی‌نظیر اربعین بدون حضور خادمان مخلص حسینی کامل نمی‌شود. امسال ۱۹ موکب با مشارکت ۸۰۰ خادم از استان اردبیل، در دو سوی مرز ایران و عراق، مشغول خدمت‌رسانی به زائران هستند. شش موکب در مسیرهای داخلی و ۱۳ موکب در خاک عراق، از ۳۰ تیرماه تا یک روز پس از اربعین، با توزیع غذاهای گرم، شربت، نذورات و ارائه خدمات فرهنگی و مشاوره‌ای، پذیرای زائران حرم سیدالشهدا (ع) خواهند بود. این خادمان با عشق و اخلاصی مثال‌زدنی، میکوشند تا خاطره‌ای ماندگار از همدلی و ایثار مردم دیار ارشاد در اذهان زائران نقش ببندند.

حجت الاسلام قاسم جعفرزاده مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل با اشاره به نقش محوری روحانیت در این همایش عظیم، اظهار کرد: مبلغان با حضور در میان زائران، به تبیین ابعاد مختلف قیام عاشورا، پاسخگویی به شبهات دینی و ارائه محتوای معرفتی در قالب بسته‌های فرهنگی می‌پردازند تا زائران این مسیر را با بصیرتی عمیق‌تر طی کنند.

وی افزود: جهاد تبیین در این ایام، فرصتی استثنایی برای انتقال پیام ناب اهل بیت (ع) به نسل جوان است.

ذکی اله خوشبخت، رئیس ستاد عتبات عالیات استان اردبیل، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برپایی موکب‌های تخصصی با رویکرد خدمت‌رسانی همه‌جانبه خبر داد و تصریح کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، علاوه بر تأمین غذای گرم و شربت، خدمات مشاوره‌ای و فرهنگی نیز برای زائران در نظر گرفته شده است.

خوشبخت با اشاره به رشد چشمگیر ثبت‌نام‌ها، استقبال امسال را بی‌نظیر توصیف کرد و گفت که افزایش ۱۲ درصدی مشارکت مردم، نشان‌دهنده ارتقای سطح باورهای دینی و عشق روزافزون به خاندان عصمت (ع) است.

وی در پایان از زائران خواست تا با حفظ آرمان‌های عاشورایی، سفیران صلح و مقاومت در میان ملت‌ها باشند.

همچنین حمیدرضا قربانی، از شهروندان اردبیلی که در مراسم بدرقه شرکت داشت، در گفت‌وگو با مهر با ابراز شور و اشتیاق فراوان، گفت که اگرچه توفیق حضور در کربلا را ندارد، اما بدرقه زائران را نوعی مشارکت در این حرکت عظیم می‌داند.

وی مهم‌ترین پیام اربعین را اتحاد و همبستگی بی‌نظیر مسلمانان دانست و افزود: در این مسیر، مرزهای جغرافیایی و قومی رنگ می‌بازد و همگان در سایه عشق به اباعبدالله (ع)، در برابر استکبار جهانی متحد می‌شوند.

تداوم راه پرافتخار شهدا

زائران اردبیلی با نثار فاتحه‌ای به روح مطهر رهبر شهید و امام شهدا، این مسیر را با شعار لبیک یا حسین طی می‌کنند و بر عهد خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی و انتظار فرج منجی عالم بشریت (عج) استوارند. جای خالی رهبر شهید در کاروان امسال، حس غربت و در عین حال عزمی راسخ برای تداوم راه ایشان را در دلها زنده کرده است.

این حضور عظیم، نشان داد که مکتب حسینی همچنان پس از قرن‌ها، چراغ فروزانی برای آزادگان جهان است و پیام «هیهات منا الذله» هر سال با صلابت بیشتری در مسیر نجف تا کربلا طنین‌انداز می‌شود. بی‌تردید، حماسه اربعین امسال نیز در تاریخ این سرزمین به عنوان برگ زرینی از همبستگی و غیرت دینی ثبت خواهد شد و راه پرنور شهدا را تا ظهور حضرت مهدی (عج) روشن‌تر از پیش خواهد کرد.