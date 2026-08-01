کلاهبردار ۱۰ هزار میلیارد ریالی پس از فرار از کیش دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبیالله قاسمی، اظهار کرد: متهم پرونده کلاهبرداری ۱۰ هزار میلیارد ریالی پس از فرار از جزیره کیش در یکی از استانهای شمالی کشور شناسایی و دستگیر شد.
وی افزود: بررسیهای پلیس نشان میدهد این فرد با فروش یک ملک به چند خریدار و سوءاستفاده از اسناد بیش از ۴۰ نفر را متضرر کرده است.
فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش از شهروندان خواست پیش از انجام هرگونه معامله، اصالت اسناد و وضعیت حقوقی املاک را از مراجع ذیصلاح استعلام کنند تا از وقوع کلاهبرداری و بروز خسارتهای احتمالی جلوگیری شود.
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