کلاهبردار ۱۰ هزار میلیارد ریالی پس از فرار از کیش دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی‌الله قاسمی، اظهار کرد: متهم پرونده کلاهبرداری ۱۰ هزار میلیارد ریالی پس از فرار از جزیره کیش در یکی از استان‌های شمالی کشور شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد این فرد با فروش یک ملک به چند خریدار و سوءاستفاده از اسناد بیش از ۴۰ نفر را متضرر کرده است.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش از شهروندان خواست پیش از انجام هرگونه معامله، اصالت اسناد و وضعیت حقوقی املاک را از مراجع ذیصلاح استعلام کنند تا از وقوع کلاهبرداری و بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.