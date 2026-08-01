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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

کلاهبردار ۱۰ هزار میلیارد ریالی پس از فرار از کیش دستگیر شد

کلاهبردار ۱۰ هزار میلیارد ریالی پس از فرار از کیش دستگیر شد

کیش - فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش گفت: متهم پرونده کلاهبرداری ۱۰ هزار میلیارد ریالی پس از فرار از جزیره کیش در یکی از استان‌های شمالی کشور دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی‌الله قاسمی، اظهار کرد: متهم پرونده کلاهبرداری ۱۰ هزار میلیارد ریالی پس از فرار از جزیره کیش در یکی از استان‌های شمالی کشور شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد این فرد با فروش یک ملک به چند خریدار و سوءاستفاده از اسناد بیش از ۴۰ نفر را متضرر کرده است.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش از شهروندان خواست پیش از انجام هرگونه معامله، اصالت اسناد و وضعیت حقوقی املاک را از مراجع ذیصلاح استعلام کنند تا از وقوع کلاهبرداری و بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

کد مطلب 6905138

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