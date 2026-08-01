کشف احتکار محموله ۷۵۰ میلیاردی مواد اولیه پتروشیمی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منوچهر نصیری گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر احتکار مواد اولیه پتروشیمی توسط افرادی سودجو در انبارهای واقع در یکی از شهرک‌ های اطراف استان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی قم قرار گرفت.



جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: ماموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی، رصد شبانه‌ روزی و مراقبت نامحسوس از مسیر تردد خودروهای حامل بار، موفق شدند مخفیگاه‌ های این باند ۳ نفره را شناسایی کنند.



نصیری افزود: در ادامه با هماهنگی مقام قضائی و حضور کارشناسان اداره صمت و تعزیرات حکومتی، ماموران به محل‌ های مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی صورت گرفته از این انبارها ۲۳۵ تن مواد اولیه پتروشیمی از نوع گرانول که هیچ‌ گونه ثبت قانونی در سامانه‌های مرتبط نداشت کشف و ۳ نفر متهم شناسایی و دستگیر شدند.



وی با اشاره به عزم راسخ پلیس برای برخورد با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: کارشناسان، ارزش تقریبی این محموله مکشوفه را بالغ بر ۷۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌ اند که در نهایت پرونده متهمان برای رسیدگی نهایی به مرجع قضائی ارسال شد.