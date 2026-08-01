به گزارش خبرنگار مهر، هادی خرسندی صبح شنبه در آئین شکرگزاری برداشت گندم که در روستای گلتپه شهرستان مراغه برگزار شد، اظهار کرد: امسال ۳۵ هزار هکتار از اراضی مراغه زیر کشت گندم رفته و برآوردها نشان میدهد بیش از ۵۰ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.
وی با اشاره به روند برداشت محصول افزود: تاکنون حدود ۱۰ درصد از مزارع گندم شهرستان برداشت شده و ۲ هزار و ۵۰۰ تن گندم نیز بهصورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده است.
خرسندی میانگین عملکرد گندم دیم در شهرستان را حدود ۱.۵ تن در هکتار اعلام کرد و گفت: برخی کشاورزان پیشرو با رعایت توصیههای فنی و بهرهگیری از روشهای نوین، عملکرد مزارع خود را به ۳.۵ تن در هکتار افزایش دادهاند. همچنین عملکرد گندم آبی در شهرستان بین چهار تا ۹ تن در هکتار متغیر است.
وی با بیان اینکه وضعیت مزارع گندم مراغه از نظر آفت سن گندم مطلوب است، افزود: برای کاهش ضایعات برداشت نیز دورههای آموزشی ویژه بهرهبرداران و رانندگان کمباین برگزار شده تا از ریزش محصول و هدررفت گندم جلوگیری شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مراغه، رعایت اصول فنی، استفاده از ارقام اصلاحشده و اجرای توصیههای کارشناسی را مهمترین عوامل موفقیت در کشت دیم دانست و تصریح کرد: رعایت تاریخ مناسب کشت، عمق استاندارد کاشت و مبارزه بهموقع با علفهای هرز، نقش مؤثری در افزایش عملکرد و بهرهوری مزارع دارد.
وی با تأکید بر جایگاه راهبردی گندم در امنیت غذایی کشور خاطرنشان کرد: تولید این محصول علاوه بر تأمین نیاز غذایی جامعه، زمینه توسعه سایر بخشهای کشاورزی را نیز فراهم میکند و کشاورزان مراغه با تکیه بر کشت دیم، استفاده از آب سبز و ارقام اصلاحشده، با وجود شرایط خشکسالی، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا میکنند.
خرسندی همچنین از کشاورزان پیشرو شهرستان قدردانی کرد و گفت: نتایج بهدستآمده در مزارع آنان نشان میدهد بهکارگیری دانش فنی و روشهای نوین کشاورزی میتواند تولید را افزایش داده و به پایداری امنیت غذایی کشور کمک کند.
حمایت از معیشت روستاییان، ضامن تقویت امنیت غذایی کشور
در ادامه این مراسم، بخشدار مرکزی مراغه نیز با تأکید بر اهمیت نقش روستاییان در بخش کشاورزی، اظهار کرد: حمایت از معیشت روستاییان و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، زمینهساز افزایش تولید، رشد اقتصادی و تقویت امنیت غذایی کشور است.
یوسف امیدی، آئین شکرگزاری برداشت گندم را فرصتی برای قدردانی از تلاش کشاورزان دانست و افزود: روستاییان با همت و پشتکار خود سهم بزرگی در تولید محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور دارند و شایسته حمایت همهجانبه هستند.
وی با اشاره به ظرفیتهای علمی مراغه، وجود مرکز تحقیقات دیم را فرصتی ارزشمند برای توسعه کشاورزی منطقه عنوان کرد و گفت: استفاده از توان علمی و پژوهشی این مرکز میتواند بهرهوری تولیدات دیم را افزایش داده و زمینه توسعه کشاورزی دانشبنیان را فراهم کند.
بخشدار مرکزی مراغه در پایان تأکید کرد: حمایت از کشاورزان، بهبود معیشت روستاییان و توسعه فناوریهای نوین در بخش کشاورزی، از مهمترین الزامات تحقق امنیت غذایی پایدار و رونق اقتصادی کشور است.
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