به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره آدم‌ربایی و سرقت مسلحانه از یک طلافروش در شهرستان اصفهان، رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه و تخصصی در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی در تشریح جزئیات این پرونده گفت: بررسی‌های فنی و کارشناسانه حاکی از آن بود که اعضای این باند با شناسایی قبلی طلافروش، با طراحی یک سناریوی ساختگی در یکی از معابر، وی را ربوده و به مخفیگاهی منتقل کردند. متهمان در ادامه با اعمال خشونت و تهدید، حدود ۲ کیلو و ۲۰۰ گرم طلا از این فرد سرقت کرده و از محل متواری شدند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به حساسیت بالای این پرونده و تلاش برای برقراری نظم و امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین کشف جرم و اشراف کامل اطلاعاتی، موفق شدند مخفیگاه متهمان را شناسایی و تمامی اعضای این باند را در چند عملیات هماهنگ و غافلگیرانه دستگیر کنند.

سردار حسنوند از کشف سلاح و تجهیزات غیرمجاز در مخفیگاه متهمان خبر داد و افزود: در بازرسی صورت گرفته از محل اختفای این افراد، یک قبضه سلاح شکاری وینچستر، یک قبضه کلت کمری، ۳۱ فشنگ جنگی و سایر ادوات مورد استفاده در سرقت کشف و ضبط شد؛ همچنین در این عملیات یک نفر مالخر اموال مسروقه نیز دستگیر شد.

وی با تأکید بر اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند، تصریح کرد: پلیس با اقدامات تخصصی و هماهنگی مؤثر با دستگاه قضایی، اجازه نخواهد داد مجرمان حرفه‌ای با اقدامات سازمان‌یافته، امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار کنند و برخورد با این‌گونه باندها با قاطعیت و بدون اغماض ادامه خواهد داشت.

این مقام ارشد انتظامی از شهروندان خواست هرگونه تردد یا فعالیت مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و افزود: با توجه به احتمال دست داشتن متهمان در سایر جرائم مشابه، تحقیقات تکمیلی و واکاوی ابعاد مختلف این پرونده همچنان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار دارد.