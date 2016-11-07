منطقه «بعشیقه» در استان نینوا آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه لبنانی العهد، نیروهای پیشمرگه عراقی منطقه «بعشیقه» در استان نینوا را از تصرف داعش خارج کردند.

بر اساس این گزارش، یک منبع نظامی ضمن اعلام این مطلب گفت: عملیات آزادسازی منطقه بعشیقه از صبح امروز کلید خورده بود.

طبق اعلام این منبع، در حال حاضر تمامی نیروهای پیشمرگه در نقاط مختلف منطقه بعشیقه حضور داشته و مستقر شدند.

نیروهای عراقی هم اکنون در حال آماده سازی برای تفتیش تمامی نقاط منطقه «بعشیقه» هستند.

گفتنی است، سلسله پیشروی های گسترده نیروهای عراقی برای پاکسازی شهر موصل از لوث داعش ادامه دارد.