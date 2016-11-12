ایران درودی هنرمند نقاش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند پیشرفت کار احداث موزه آثارش توضیح داد: کارهای موزه در حال انجام است و در حال حاضر ما منتظر هستیم که از سوی شهرداری تهران، سند دو قطعه زمین این موزه به یک سند تبدیل شود و امور اداری آن به انجام برسد.

وی درباره طراحی این موزه نیز یادآور شد: کار طراحی این موزه را دکتر جهانگیر درویش از مفاخر هنر معماری کشورمان بر عهده دارند که ورزشگاه تختی هم یکی از آثار ایشان است.

این بانوی نقاش ۸۰ ساله همچنین به کار ساماندهی اسناد و مدارک ۶۰ ساله فعالیت های خود اشاره کرد و گفت: کارشناسانی از سوی پژوهشگاه میراث فرهنگی چند روز پیش به منزل من آمدند تا از روی اسناد و آلبوم های عکس نمایشگاه هایم که طی ۶۰ سال گذشته نگهداری کرده ام، اسناد ماندگاری تهیه کنند.

این اسناد دیگر فقط متعلق به من نیست

درودی افزود: من ۱۴ آلبوم عکس و سند از برگزاری نمایشگاه هایم در سراسر دنیا دارم که هر کدام ۶۰ صفحه است و گروه پژوهشکده میراث فرهنگی می خواهد این ها را روی کاغذهای ماندگار به صورت اسناد رسمی دربیاورد.

وی با بیان که این اسناد دیگر شخصی نیست، متذکر شد: من حالا ۸۰ سال دارم و این اسناد روزگاری به من تعلق داشت اما اکنون متعلق به موزه است بنابراین باید رسمیت و سندیت داشته باشند. به همین منظور باید زمان، مکان و جزییات دقیق هر کدام از این اسناد مشخص شود بعد اسکن شده و اصل اسناد درجعبه های مخصوص قرار داده شود.

از ۴۷ سال پیش طرح ساخت موزه در ذهنم بود

این نقاش مدرنیست درباره فکر راه اندازی این موزه و تعیین تکلیف برای آثارش بیان کرد: من از ۴۷ سال پیش طرح ساخت این موزه را در سر داشتم و به همین منظور آثاری که می خواستم برای کشورم حفظ شود، نگه داشتم و نفروختم چرا که من به عنوان یک نقاش، رسالتی برای خودم قائل بودم و معتقدم که آثارم متعلق به کشورم است.

وی افزود: من خوشحالم که نقاش موفقی بودم و ۶۲ نمایشگاه در سراسر دنیا برگزار کردم اما اکنون این آثار را که شامل ۱۹۵ تابلو نقاشی است و از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ثبت رسمی رسیده است به ملت ایران پیشکش می کنم.

شهرداری تهران همکاری کرد

این هنرمند نقاش همچنین یادآورشد: من در ۶ سال گذشته برای در اختیار داشتن قطعه زمینی که بتوانم موزه را در آن احداث کنم، تلاش کردم و گاهی هم ناامید می شدم ولی خوشبختانه شهرداری تهران زمین بسیار خوبی را در منطقه سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) در اختیار این موزه قرار داد که در نزدیکی پارکی واقع است و این پارک نیز کاربری فرهنگی پیدا می کند و به این موزه اضافه می شود.

برخی آثارم را مجلس خریده است

درودی با اشاره به چگونگی جمع آوری آثارش برای نمایش در این موزه اظهار کرد: من آمار همه خریداران آثارم را قبل از انقلاب اسلامی به صورت کامل دارم اما بعد از انقلاب این فرصت فراهم نشد و اکنون به طرق مختلف باید این آثار را گردآوری کنیم به طور مثال با مجلس شورای اسلامی که تعدادی از آثارم را در اختیار دارد، در حال رایزنی هستیم تا آثارم را از آنها برای موزه عاریت بگیریم. همچنین باید آمار دیگر آثارم را که در هر جایی از ایران به صورت مجموعه شخصی و یا در موزه ها نگهداری می شود، استخراج کنیم و بعد از صاحبان آنها درخواست کنیم که این آثار را به صورت عاریت حتی برای مدت زمان محدود در اختیار این موزه قرار دهند و یا این که تصاویر این آثار را تهیه کنیم تا این که مجموعه کاملی از تابلوهایم را در این موزه به نمایش بگذاریم.

وی از همه هموطنان خواست تا اگر اطلاعی از سرنوشت هر یک از آثارش دارند، او را در جریان قرار دهند تا برای گردآوری این آثار برای نمایش در این موزه تلاش کند.

درودی با بیان این که این تابلوها نتیجه ۷۰ سال کار اوست، گفت: قبلا از خدا خواسته بودم آنقدر به من عمر بدهد که کلنگ موزه را به زمین برنم. حالا زیر حرفم می زنم واز خدا می خواهم آنقدر حیات داشته باشم تا بتوانم خودم تابلوهایم را بر دیوار این موزه نصب کنم.

این نقاش و نویسنده ادامه داد: من به عنوان یک زن ایرانی کارم را می کنم امیدوارم که دعای هموطنانم پشت من سرم باشد.

انتشار کتاب صوتی با صدای ایران درودی

درودی در بخش دیگری از سخنانش از انتشار صوتی کتاب «در فاصله دو نقطه» خبر داد و گفت: کتاب «در فاصله دو نقطه» را به صورت صوتی و با صدای خودم منتشر می کنم که هم اکنون در حال صداگذاری آن هستم و همچنین کتاب « چشم شنوا» نیز تجدید چاپ می شود.

این بانوی نقاش و نویسنده در پایان درباره احتمال انتشار بخش دوم خاطراتش در قالب کتاب بیان کرد: کتاب «در فاصله دو نقطه» را در ۵۸ سالگی تمام کردم و هیچ وقت سن من از ۵۸ سال بالاتر نخواهد رفت. این کتاب بخش دومی نخواهد داشت و ادامه خاطراتم احداث و راه اندازی همین موزه خواهد بود که اتفاق افتخارآمیزی است.

کتاب «در فاصله‌ دو نقطه» اتوبیوگرافی ایران درّودی است. او در این کتاب ماجرای زندگی خود را از هنگام تولد شروع کرده و نکته به نکته تمامی آنچه شخصیت وی را ساخته است به زبانی ساده بازگو می‌کند.

مراسم کلنگ‌زنی «موزه ایران درودی» نقاش ایرانی همزمان با سالروز تولد این هنرمند، پنجشنبه ۱۱ شهریور سال جاری با حضور جمعی از هنرمندان و مدیران فرهنگی و هنری کشور در محل احداث این موزه در منطقه یوسف آباد تهران برگزار شد.

بنیاد موزه ایران درودی مرکز فرهنگی چند منظوره خواهد بود که در آن علاوه بر نمایش آثار نقاشی این هنرمند فعالیت‌های مختلف فرهنگی و هنری دیگری نیز انجام خواهد شد. در این موزه ۱۹۵ تابلوی نقاشی که همگی از سوی سازمان میراث فرهنگی ثبت ملی شده‌اند به نمایش گذاشته می‌شود. تمامی این آثار جز چند کار اخیر این هنرمند که از پاریس به ایران منتقل شده است در نمایشگاه‌های مختلفی به نمایش گذاشته شده‌اند.

موزه «ایران درودی» در خیابان یوسف‌آباد بین خیابان ۶۵ و ۶۷، پشت پارک پرستو واقع است و با هزینه شخصی ایران درودی ساخته خواهد شد.