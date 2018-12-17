تکتم نعیمی مدیر برنامه‌های ایران درودی و عضو هیات امنا و مدیره بنیاد ایران درودی در گفتگو با مهر درباره آخرین مراحل راه اندازی موزه ایران درودی گفت: با ابلاغ حق بهره‌برداری از زمینی که شهردار اسبق تهران به ایران درودی داده بود، مراحل ساخت موزه آغاز شد.

وی اظهار کرد: اسفند سال ۱۳۹۴ محمدباقر قالیباف شهردار وقت تهران زمینی را در میان خیابان ۶۵ و ۶۷ یوسف‌آباد به ایران درودی داد اما کمی بعد شهردار تهران تغییر کرد و پروسه اداری ساخت این موزه ۲ سال و ۹ ماه طول کشید.

مدیر برنامه‌های ایران درودی هنرمند نقاش پیشکسوت بیان کرد: اکنون با همت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران به ریاست محمدجواد حق‌شناس بخشی از مشکلات مربوط به موزه ایران درودی حل و واگذاری حق بهره‌برداری از زمین به ایران درودی ابلاغ شده است.

وی بیان کرد: از این پس مراحل ساخت موزه آغاز می‌شود، البته طبیعی است که مدتی برای اخذ جواز ساخت، زمان صرف شود و کلنگ ساخت موزه به زمین بخورد.

نعیمی درباره پیش‌بینی زمانی که صرف ساخت این موزه خواهد شد، تصریح کرد: مدت زمان ساخت این موزه با توجه به شرایط اقتصادی و مالی مشخص نیست، اما ما امیدوار هستیم که این موزه یک ساله ساخته شود.

وی یادآور شد: درودی منزل پاریسش را برای ساخت موزه فروخته و با قیمت یورو که نسبت به سه سال پیش یک سوم شده است قطعا با کمبود بودجه برای ساخت ساختمان موزه مواجه خواهیم شد.

عضو هیات امنا و مدیره بنیاد ایران درودی با اشاره به اینکه اصل هزینه ساخت با ایران درودی است، گفت: تا امروز بحث ما با شهرداری تهران بوده است اما امیدواریم که در روند ساخت موزه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم یاریگر ما باشد.

وی در پایان تصریح کرد: ایران درودی ۱۹۵ تابلو از نقاشی‌هایش را به صورت محضری به ملت ایران تقدیم کرده است تا در این موزه به نمایش گذاشته شود. نقشه این موزه را نیز معمار ورزشگاه تختی، جهانگیر درویش طراحی کرده است.