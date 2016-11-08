محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره در اولویت قرار گرفتن لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی گفت: دولت این لایحه را برای مجلس ارسال کرده است.

وی ادامه داد: این موضوع مساله ای نیست که تنها یک کمیسیون درمورد آن تصمیم بگیرد، بنابراین با رئیس و نایب رئیس مجلس رایزنی کرده ایم، تا کمیته‌ مشترکی از کمیسیون های آموزش و تحقیقات، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و قضایی مجلس تشکیل شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: قرار است بعد از تشکیل این کمیته مشترک به اتفاق درخصوص این مساله کار شود.

وی ادامه داد: این لایحه یک بحث حقوقی قضایی و یک بحث علمی دارد، باید اول مصادیق علمی را از نظر تخلف تشخیص دهیم بعد که آن مصادیق مشخص شد کمیسیون قضایی اعلام کند که مجازات مصادیق مذکور چیست؟

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: مشخص کردن این مصادیق چیزی نیست که کار کمیسیون قضایی باشد، برای همین قرار شد کمیته مشترکی تشکیل شود و اکنون در انتظار تشکیل این کمیته مشترک هستیم.

به گزارش مهر، براساس مشکلات زیادی که درخصوص کپی برداری و یا تقلب در تولید آثار علمی و فرهنگی در سطح جامعه پدید آمده بود، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به تدوین لایحه ای تحت عنوان مقابله با تقلب در تولید آثار علمی کرد.

این لایحه در تیرماه سال ۹۴ در هیات دولت تصویب و آذرماه همان سال به مجلس نهم تقدیم و در دی‌ماه به کمیسیون های آموزش، بهداشت، شوراها، فرهنگی و قضایی ارجاع شد.

از سوی دیگر چندی پیش برخی نشریات خارجی از رد کردن مقالات محققان ایرانی به دلیل تخلف علمی خبر دادند.