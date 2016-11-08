اجرای مشترک سه کشور در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش بین‌الملل بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان که در شهر همدان برگزار خواهد شد دو تولید نمایشی مشترک، کاری از هنرمندان تئاتر کودک و نوجوان ایران با همکاری هنرمندان آلمانی و ایتالیا اجرا خواهد شد.

نمایش «۱+۱» محصول مشترک ایران و ایتالیا نوشته و کار امید نیاز و گوگیلموپاپا درباره رابطه دو انسان از سرزمین‌های مختلف است که سعی دارند باهم رابطه برقرار کنند.

این نمایش تاکنون در چند کشور مختلف چون ایتالیا و آلمان و ایران اجرا شده و در بخش بین‌الملل بیست و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان روی صحنه می رود.

همچنین نمایش «مرز» محصول مشترک ایران، آلمان و کمپانی تئاتر نیونر پلاتس و گروه تئاتر زندگی نوشته و کار بریتا شرام و جعفر مهیاری که به این بخش راه یافته است نمایشی درباره صلح و دوستی است.

این نمایش با حضور سعید ابک، آناهیتا صفی‌خانی، محمد رحمانی و کریستینا فوستر به‌عنوان بازیگر اجرا خواهد شد. نمایش «مرز» در تابستان گذشته در ایران و آلمان اجرا شده است. همچنین بعد از اجرای نمایش «مرز» در بخش بین‌الملل بیست و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان این نمایش در کشور فرانسه اجرا خواهد رفت.

بیست و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با دبیری شهرام کرمی ۲۱ تا ۲۷ آذرماه و با حضور هنرمندان و گروه‌های منتخب ایرانی و خارجی در شهر تاریخی همدان برگزار می‌شود.