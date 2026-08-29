دادرس: دریای خزر برای شنا در گیلان نامناسب است

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی دریایی، شرایط دریای خزر طی پنج روز آینده در سواحل استان گیلان ناپایدار و برای انجام فعالیتهای دریایی نامناسب خواهد بود.
وی افزود: بیشینه ارتفاع موج در سواحل گیلان طی این مدت حدود یک تا ۲.۲ متر پیشبینی شده است و در مناطق نزدیک ساحل، ارتفاع موج میتواند به حدود چهار متر برسد.
مدیرکل هواشناسی گیلان با تأکید بر تشدید شرایط نامساعد دریایی در روزهای دوشنبه و سهشنبه گفت: با توجه به این شرایط، شنا در دریای خزر بهویژه در این روزها بسیار خطرناک است و شهروندان و مسافران باید از ورود به آب و انجام فعالیتهای تفریحی دریایی خودداری کنند.
دادرس ادامه داد: بر اساس هشدار شماره چهار سطح نارنجی هواشناسی دریایی، از اواخر وقت یکشنبه تا اوایل وقت چهارشنبه، شنا ممنوع بوده و تردد قایقهای سبک و تفریحی نیز باید متوقف شود.
وی با اشاره به سایر محدودیتهای اعلامشده در این هشدار تصریح کرد: در این مدت، ورود و خروج کشتیها، فعالیتهای شیلاتی، فعالیتهای تجاری و پشتیبانیهای فراساحلی نیز باید متوقف یا محدود شود و تردد کشتیهای تجاری با رعایت تمهیدات ایمنی انجام گیرد.
مدیرکل هواشناسی گیلان از تمامی فعالان دریایی خواست با توجه به شرایط پیشبینیشده، ضمن رعایت کامل توصیههای ایمنی، نسبت به ایمنسازی تجهیزات و شناورهای خود اقدام کرده و برای مواجهه با خسارات احتمالی در آمادهباش باشند.
دادرس در پایان خاطرنشان کرد: از شهروندان، گردشگران و مسافران درخواست میشود در بازه زمانی اعلامشده از شنا و حضور در مناطق پرخطر ساحلی خودداری کرده و توصیهها و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.
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