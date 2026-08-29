سامانه بارشی تا صبح دوشنبه در زنجان فعال است

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان زنجان طی روزهای آینده اظهار کرد: آسمان استان امروز صاف خواهد بود و از بعدازظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه سامانه بارشی وارد استان زنجان خواهد شد، افزود: فعالیت این سامانه تا صبح روز دوشنبه ادامه دارد و طی این مدت شرایط جوی استان تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین از وقوع وزش باد در استان طی روزهای آینده خبر داد و گفت: با توجه به وزش باد، به شهروندان توصیه می‌شود از تردد و توقف در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

رحمان‌نیا با اشاره به روند دمایی استان طی روزهای آینده بیان کرد: دمای هوا در روزهای پیش‌رو روند کاهشی خواهد داشت و به‌ویژه از نیمه دوم هفته آینده، هوای خنک‌تری در استان زنجان حاکم خواهد شد.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۲۸ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به روز گذشته، کاهش نسبی دما و خنک‌تر شدن هوا را نشان می‌دهد.