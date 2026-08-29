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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۳

اطلاعیه قطعی گاز در چاراویماق

اطلاعیه قطعی گاز در چاراویماق

تبریز- شرکت گاز آذربایجان‌شرقی از قطع موقت جریان گاز طبیعی مشترکان شهرستان چاراویماق در روز دوشنبه نهم شهریورماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز آذربایجان‌شرقیبا صدور اطلاعیه‌ای از قطعی جریان گاز طبیعی مشترکان شهرستان چاراویماق در روز دوشنبه نهم شهریورماه خبر داد.

این قطعی به دلیل اجرای عملیات گازرسانی و اتصال به شبکه خطوط لوله گاز جدید انجام می‌شود.

بر این اساس، جریان گاز طبیعی مشترکان شهر قره‌آغاج و روستاهای شهرستان چاراویماق روز دوشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۸ تا ۱۹ قطع خواهد شد.

شرکت گاز استان از مشترکان خواسته است در مدت زمان قطعی، از هرگونه دستکاری تجهیزات گاز خودداری کنند.

همچنین در صورت بروز هرگونه مشکل یا نیاز به دریافت خدمات امدادی، مشترکان می‌توانند با مرکز امداد گاز به شماره ۱۹۴ تماس بگیرند.

کد مطلب 6930937

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