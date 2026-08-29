به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، در دیدار حسین مهدیدوست رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی با جعفر قادری نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ضرورت تحول در ساختارهای تأمین مالی بخش کشاورزی و نحوه بهرهمندی صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی از ظرفیتهای قانون تامین مالی و زیرساختها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این دیدار که با هدف بررسی راهکارهای تقویت جایگاه صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی برگزار شد، حسین مهدیدوست مدیرعامل شرکت مادر تخصصی، با تبیین کارکردها و جایگاه کنونی این صندوقها بهعنوان بازوی توانمند غیردولتی، بر ضرورت همگرایی میان مجلس و دولت در طرح تامین مالی و جهش تولید کشاورزی تأکید کرد.
وی با اشاره به نقشِ پیشران این صندوقها در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، تصریح کرد: صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی، الگویی موفق از مشارکت هدفمند بهرهبرداران و دولت هستند که برای ارتقای بهرهوری و تأمین نهادهها، نیازمند پشتیبانیهای مستمر در حوزههای تقنین و نظارتاند.
مهدیدوست افزود: تحقق دقیق بند «ج» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی مولدسازی اموال از طریق واگذاری غیرنقدیِ داراییها به سهمِ سرمایه دولت در این صندوقها، از اولویتهای راهبردی ماست که میتواند ضمن چابکسازی ساختارها، منابع مالی پایداری را برای سرمایهگذاری در زیرساختهای کشاورزی فراهم آورد.
آمادگی مجلس در تسهیل تامین مالی نوین صندوقهای حمایت از توسعه کشاورزی
در ادامه این نشست، جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت چالشهای دوران جنگ و تأمین مستمر امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی را یکی از ارکان مهمِ امنیت غذایی میداند و آمادگی کامل دارد تا در مسیر تسهیلِ تأمین مالی نوین و رفع موانع قانونی، گامهای مؤثری بردارد.
وی با اشاره به ضرورت همسویی ساختارهای حمایتی با نیازهای روز بازار، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، بهویژه ضمانت اعتبار و وثایق، تسهیل تامین مالی از طریق بازار سرمایه و بازار پول، مشارکت و مولدسازی داراییها، جذب مشارکت بخش خصوصی برای طرحهای زیربنایی مورد انتظار از قانون مذکور در راستای حمایت از بخش کشاورزی است.
این نماینده مجلس، ضمن تأکید بر اهمیت تداوم این نشستهای تخصصی، ابراز امیدواری کرد که با همافزایی دولت و قوه مقننه، بستری فراهم شود که صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با عبور از روشهای تأمین مالی سنتی و رویکرد به ابزارهای نوین، نقش تعیینکنندهای در کاهش ریسک تولید و ثبات در بازار محصولات کشاورزی ایفا کنند.
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