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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۳

عزیزی: ضایعاتی متخلف در شیروان پلمب شد

عزیزی: ضایعاتی متخلف در شیروان پلمب شد

شیروان- فرمانده انتظامی شیروان گفت: یک واحد ضایعاتی متخلف در شهرک گوهرشاد پلمب و ۱۵ معتاد متجاهر جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ سید سعید عزیزی اظهار داشت: در پی گزارش‌ها و نارضایتی اهالی شهرک گوهرشاد درباره فعالیت برخی افراد در زمینه خرید و فروش مواد مخدر در واحدهای ضایعاتی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مأموران طی یک هفته با اجرای طرح سرکشی و نظارت بر واحدهای ضایعاتی، یک واحد متخلف را که در زمینه فروش مواد مخدر فعالیت داشت، شناسایی و با هماهنگی‌های لازم پلمب کردند، افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۵ معتاد متجاهر جمع‌آوری و برای ساماندهی به کمپ معرفی شدند.

کد مطلب 6930921

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