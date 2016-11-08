به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز به سئوالات خبرنگار شبکه تلویزیونی فاکس نیوز پاسخ داد.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر در انتخابات برنده نشود، احساس پشیمانی نخواهد داشت، گفت: دیگران به من گفته اند حرکت سیاسی را به راه انداخته ام که باید به آن افتخار کنم.

این درحالیست که وی در ادامه به خبرنگار این شبکه تصریح کرد: در صورتی که پیروز نشوم شرکت در انتخابات را اتلاف وقت، پول و انرژی تلقی خواهم کرد.

زمانی که خبرنگار این شبکه از وی خواست تا آخرین پیام خود را به رأی دهندگان بگوید، گفت: کشور بزرگی داریم؛ پتانسیل های عظیمی داریم؛ بروید و رأی بدهید.

«دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواه انتخابات امروز ریاست جمهوری آمریکا درباره ایالت هایی که به آرای آن ها توجه بیشتری خواهد کرد نیز تصریح کرد: در کارولینای شمالی و فلوریدا عملکرد خوبی دارم. نیوهمپشایر عالی است؛ اوهایو باورنکردنی است و ما در ایالت آیووا پیروز خواهیم شد. نمی دانم در نهایت چه خواهد شد، اما آرای بسیاری از ایالت ها را به دست خواهیم آورد.