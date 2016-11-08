ترافیک در محورهای استان سمنان روان است/ رانندگان احتیاط کنند

سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه بیشترین عامل تصادفات در استان سمنان ناشی از خواب آلودگی و عدم تمرکز به جلو راننده ناشی می شود، ابراز داشت: این استان رتبه نخست کشوری را در تصادفات جاده ای در شش ماهه نخست سال جاری به خود اختصاص داده است و از رانندگان تقاضامندیم با رانندگی ایمن سفر خوشی را برای سرنشینان خودرو فراهم کنند.

وی افزود: در حال حاضر محور شاهرود-میامی با بارش پراکنده باران گزارش شد و باتوجه به اینکه احتمال سرخوردن خودرو در زمان بارش باران وجود دارد لذا از رانندگی عبوری می خواهیم سرعت مطمئن را رعایت کنند.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه خودروهای عبوری از محورهای کوهستانی قبل از حرکت به وضعیت راه ها توجه کنند، ابراز داشت: باتوجه به سامانه بارشی احتمال مه گرفتگی و کاهش دید و در پاره ای نقاط بارش برف وجود دارد لذا قبل از حرکت تجهیزات ایمنی مانند زنجیر چرخ، برف پاک کن و چراغ های مه شکن را مورد بازدید قرار دهند.

خسروجردی در ادامه تصریح کرد: ۶۲درصد از تصادفات ناشی از واژگونی خودرو است لذا با توجه به کویری بودن استان سمنان و یکنواختی جاده، رانندگان به محض احساس خستگی و خواب آلودگی با توقف در بین راه از ادامه مسیر خودداری کنند.

وی با تاکید بر اینکه پلیس با تلاش شبانه روزی تمام همت و توان خود را در راه تامین امنیت مردم به کار گرفته است، افزود: بررسی ها نشان می دهد بیشترین ساعات تصادفات درساعات پایانی شب ۱۸ الی ۲۲ رخ داده است لذا امیدواریم هموطنانمان با داشتن استراحت کافی، رانندگی اصولی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به سلامت به مقصد برسند.