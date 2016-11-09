پول نداریم تقاطع غیرهمسطح شهر قدس را تکمیل کنیم

نادر محمدزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، افزود: تکمیل پروژه تقاطع غیر همسطح شهر قدس نیازمند به ۲۵ میلیارد تومان اعتبار مالی دارد که با تامین این اعتبار شاهد تکمیل طرح طی مدت ۶ ماه خواهیم بود.

محمدزاده اظهار داشت: مهمترین فاز پل دوسه سطحی قدس، لاین اتصالی تهران به شهر قدس است که در تلاشیم این فاز را تا دهه فجر به اتمام برسانیم.

وی ادامه داد:تامین مالی پروژه تقاطع غیر همسطح قدس به دلیل قرارداشتن در محدوده شهر بر عهده شهرداری است که در مرحله جدید شهرداری همکاری مالی نداشته و بخشی از تامین مالی هم از طریق اسناد خزانه بوده است.

مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان تهران همچنین اظهار داشت:ساخت ۱۵۰ کیلومتر کمربندی در حال اجراست که تکمیل آن نیازمند ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار است اما قرارداد اجرایی آن تامین اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان را در دستور کار دارد.

وی تصریح کرد:کمربندی اسلامشهر، کمربندی پاکدشت، کمربندی دماوند و ... در حال اجراست که تکمیل آنها کاهش ترافیک استان تهران را به همراه دارد.

محمدزاده درباره پروژه آزاد راه تهران-شمال هم ‌گفت: قطعه اول این آزادراه کاهش ۶۰ کیلومتری مسیر راه در پی دارد ضمن اینکه کرج هم از طول مسیر حذف می‌شود.

مدیر کل اداره راه و شهرسازی بیان کرد: براساس برنامه قرار است فاز یک آزادراه تهران شمال تا سال آینده به بهره برداری برسد.