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۱۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۲۱

یک مقام مسئول به مهر خبر داد؛

پول نداریم تقاطع غیرهمسطح شهر قدس را تکمیل کنیم

پول نداریم تقاطع غیرهمسطح شهر قدس را تکمیل کنیم

مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان تهران بااشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه تقاطع غیر همسطح شهر قدس گفت: تکمیل این پروژه نیازمند ۲۵ میلیارد تومان اعتبار است.

نادر محمدزاده در گفتوگو با خبرنگار  مهر، افزود: تکمیل پروژه تقاطع غیر همسطح شهر قدس نیازمند به  ۲۵ میلیارد تومان اعتبار مالی دارد که با تامین این اعتبار شاهد تکمیل طرح طی مدت ۶ ماه خواهیم بود.

محمدزاده اظهار داشت: مهمترین فاز پل دوسه سطحی قدس، لاین اتصالی تهران به شهر قدس است که در تلاشیم این فاز را تا دهه فجر به اتمام برسانیم.

وی ادامه داد:تامین مالی پروژه تقاطع غیر همسطح قدس به دلیل قرارداشتن در محدوده شهر بر عهده شهرداری است که در مرحله جدید شهرداری همکاری مالی نداشته و بخشی از تامین مالی هم از طریق اسناد خزانه بوده است.

 مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان تهران همچنین اظهار داشت:ساخت ۱۵۰ کیلومتر کمربندی در حال اجراست که تکمیل آن نیازمند ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار است اما قرارداد اجرایی آن تامین اعتبار  ۵۰۰ میلیارد تومان را در دستور کار دارد.  

وی تصریح کرد:کمربندی اسلامشهر، کمربندی پاکدشت، کمربندی دماوند و ... در حال اجراست که تکمیل آنها کاهش ترافیک استان تهران را به همراه دارد.

محمدزاده درباره پروژه آزاد راه تهران-شمال هم ‌گفت: قطعه اول این آزادراه کاهش ۶۰ کیلومتری مسیر  راه در پی دارد ضمن اینکه کرج هم از طول مسیر حذف می‌شود.

مدیر کل اداره راه و شهرسازی بیان کرد: براساس برنامه قرار است فاز یک آزادراه تهران شمال تا سال آینده به بهره برداری برسد.

کد مطلب 3819657

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