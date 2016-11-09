به گزارش خبرنگار مهر، استاندار یزد در این جلسه که ظهر امروز با حضور روسای تشکلهای مردم نهاد استان یزد در تالار اندیشه استانداری برگزار شد، اظهار داشت: تشکلهای مردم نهاد می توانند در حوزه مختلف فعالیت خود بسیار اثرگذار عمل کنند و به طور ویژه در بحث آموزش نقش این تشکلها اثرگذارتر و پررنگتر خواهد بود.
سیدمحمد میرمحمدی با اشاره به اینکه امروز یکی از اصلیترین مشکلات جامعه ما بحث آسیب های اجتماعی است، عنوان کرد: تشکل های مردم نهاد در زمینه پیشگیری و آموزش می توانند بسیار اثرگذار باشند و با انجام اقدامات پیشگیرانه و استفاده از مشارکت مردم میزان آسیبها را تا حد قابل توجهی کاهش دهند.
میرمحمدی بیان کرد: نقش این تشکلها به اندازه ای قابل توجه است که باید برای رفع مشکلات اجتماعی و فرهنگی جامعه این تشکلها را بسیج کرد و از ظرفیت همه آنها بهره کافی را برد.
تشکلهای مردم نهاد حساسیت مردم را نسبت به آسیب های اجتماعی بالا ببرند
استاندار یزد خاطرنشان کرد: اگر این تشکلها موفق شوند در حوزه آسیب های اجتماعی، حساسیت های مردم را بالا ببرند، بسیاری از آسیب ها فرصت بروز و ظهور پیدا نخواهد کرد.
میرمحمدی ادامه داد: مشکلات و آسیب های اجتماعی در جامعه شناسایی و استخراج شده و بسیاری از آنها قابل پیشگیری یا متاثر از آسیبهای کوچک اولیه است که تشکل های مردم نهاد می توانند بسیاری از آنها را قبل از شکل گیری، مدیریت و برطرف کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد نیز در این نشست با اشاره به افزایش آمار تشکلهای مردم نهاد در استان یزد اظهار داشت: آمار تشکل های مردم نهاد در سال جاری نسبت به سال ۹۲ از افزایش ۲۰ درصدی برخوردار بوده است.
محمدعلی طالبی عنوان کرد: نگاه دولت به تشکل های مردم نهاد، حمایتی و توسعه ای است و خوشبختانه در استان یزد این اتفاق رخ داده و شاهد رشد کمی تشکل های مردم نهاد بوده ایم.
وی با بیان اینکه برای رشد کیفی این تشکلها نیز برنامه داریم، اظهار داشت: از آنجا که اغلب این تشکل ها تخصصی فعالیت می کنند، آموزشها و فعالیت های آنها نیز تخصصی شده و این امر اثرگذاری بر مسائل قابل پیگیری توسط تشکلها را نیز افزایش می دهد.
لزوم استفاده از ظرفیت تشکلها در راستای تحقق اهداف و برنامه های دولت
طالبی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی توسط این کارگاه ها، بیان کرد: اعضای این تشکلها نیز با اهداف و برنامه های تشکل خود به خوبی آشنا هستند ضمن اینکه در حوزه تخصصی که فعالیت می کنند نیز آموزش های لازم را دریافت کرده اند بنابراین نگرانی بابت کیفیت کار این تشکل ها وجود ندارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد اظهار امیدواری کرد: بتوان از ظرفیت تشکلهای مردم نهاد استان یزد در راستای تحقق اهداف و برنامه های دولت در سطح استان استفاده کرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد نیز در این جلسه با اشاره به فعالیت ۲۱۸ تشکل مردم نهاد در استان یزد اظهار داشت: از مجموع تشکل های فعال در استان، ۹۳ مورد مجوز خود را از استانداری، ۱۲۵ مورد از فرمانداری های سطح استان و پنج مورد نیز مجوز خود را از سازمان ملی جوانان دریافت کرده اند.
مجید جوادیان زاده بیان کرد: از آبان ماه سال ۹۳ تا آبان سال گذشته ۲۰ درخواست و از آبان ماه سال گذشته تا آبان امسال ۳۱ درخواست برای صدور مجوز سازمان مردم نهاد در استان یزد صادر شده که نسبت به سال قبل از آن افزایش خوبی را شاهد هستیم.
۲ هزار نفرساعت آموزش برای تشکلهای مردم نهاد استان یزد برگزار شد
وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون ۲ هزار نفر ساعت آموزش در استان یزد برای سازمانهای مردم نهاد و کیفی شدن فعالیت آنها برگزار شده و مورد استقبال خوب اعضای این تشکل ها نیز قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش تشکل های مردم نهاد در پیشگیری از آسیب های اجتماعی بیان کرد: در بررسی های صورت گرفته ۱۹ آسیب اجتماعی اولویت دار مورد شناسایی قرار گرفته که خوشبختانه استان یزد در هیچ یک از ۱۹ آسیب مشخص شده، در اولویت قرار ندارد.
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