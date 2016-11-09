غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت برگزاری جلسات تعیین حداقل دستمزد ۹۶ گفت:معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال درخواستی مکتوب به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی رسما خواستار معرفی نمایندگان تشکل‌ها به این معاونت برای شرکت در کارگروه ویژه تعیین حداقل مزد ۹۶ شد.

وی با اشاره به فعالیت رسمی ۳ تشکل کارگری در سطح کشور گفت: قرار است این تشکل‌ها نمایندگان خود را برای شرکت در کارگروه ویژه ای که در معاونت روابط کار وزارت کار برگزار می شود، معرفی کنند تا با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت جلسات رسمی تعیین حداقل دستمزد آغاز شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر اینکه کارگروه ویژه بررسی حداقل دستمزد با ریاست معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود افزود: در این کاگروه پیشنهادات حداقل دستمزد با در نظر گرفتن معیارهای تورم و معیشت کارگران مورد بررسی قرار می گیرد و جمع بندی جلسه برای تصویب و تصمیم گیری نهایی به شورای عالی کار ارائه می‌شود.

عباسی درباره زمان تشکیل جلسه کارگروه ویژه وزارت کار برای تعیین حداقل دستمزد گفت: به احتمال بسیار زیاد چند روز پس از ایام سوگواری اربعین حسینی این جلسه با حضور نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی برگزار خواهد شد.

این فعال صنفی کارگری گفت: علاوه بر این کمیته‌های دستمزد تشکل‌های کارگری نیز به طور جداگانه معیارهای مختلف تعیین حداقل دستمزد سال آینده را مورد بررسی قرار خواهند داد و نتایج آن در کارگروه ویژه تعیین حداقل دستمزد وزارت کار و سپس در شورای عالی کار بررسی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه حداقل دستمزد بر اساس واقعیات اقتصادی کشور تعیین شود افزود: پیش از هر چیز سبد هزینه یک خانوار ۴ نفره که استاندارد جهانی است مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: طبق برآورد دخل و خرج زندگی کارگران، سبد هزینه یک خانوار ۴ نفره حدود ۳ میلیون تومان برآورد شده است؛ هر چند ما انتظار نداریم با توجه به محدودیت‌های بودجه ای یکباره میزان دستمزد این سبد هزینه را جبران کند اما درخواست ما این است یک جدول زمان بندی تعیین شود تا در چشم انداز تعیین شده، فاصله دستمزد کارگران و سبد هزینه آنها کاهش یابد.