شمارش معکوس آغاز جلسات تعیین‌ مزد ۹۶/کارگران در انتظار حقوق واقعی

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه دوم هر سال، زمان مهمی برای کارگران به دلیل تعیین حداقل دستمزد سال آینده تلقی می‌شود. در همین راستا، در فاصله حدود ۴ ماه مانده تا پایان سال بالاخره جلسات تعیین دستمزد سال آینده در آستانه برگزاری قرار گرفته است.

بر این اساس حدود دو هفته پیش، معاونت روابط کار وزارت کار به صورت مکتوب از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی درخواست کرده تا نمایندگان خود را برای شرکت در کارگروه ویژه تعیین مزد سال آینده معرفی کنند. با این حال قرار است جلسات این کارگروه از آذرماه در وزارت کار آغاز شود تا پیشنهادات مختلف دستمزد بین شرکای اجتماعی به اشتراک و بررسی گذاشته شود.

در همین زمینه اولیاء علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تشکیل جلسات تعیین حداقل دستمزد ۹۶ کارگران گفت: بنا به درخواست معاونت روابط کار وزارت کار، سه تشکل کارگری نمایندگان خود را برای حضور در کارگروه تعیین حداقل مزد سال آینده به وزارتخانه معرفی کرده‌اند و جلسات این کارگروه در آذرماه آغاز خواهد شد.

وی افزود: در فرآیند بررسی حداقل دستمزد سال ۹۶ نمایندگان تشکل‌های کارگری به همراه نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و دولت، در مدت حدود ۳ ماه درباره تعیین حداقل مزد سال آینده کارگران تصمیم‌گیری می‌کنند.

علی‌بیگی تاکید کرد: پیشنهادات این کارگروه باید در اواخر امسال در شورای عالی کار مطرح و در نهایت از بین پیشنهادات، حداقل دستمزد سال آینده کارگران با موافقت اعضای این شورا تعیین شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه طبق قانون کار، در تعیین حداقل دستمزد باید دو شاخص تورم و سبد معیشت خانوار مورد توجه قرار گیرد، گفت: امیدواریم این موضوعات در کارگروه تعیین حداقل دستمزد و پیش از طرح در شورای عالی کار لحاظ شود.

این فعال کارگری با اشاره به تورم تک‌رقمی گفت: هر چند بر اساس مراکز رسمی، نرخ تورم از ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد رسیده و تک‌رقمی اعلام می‌شود؛ اما این تورم تک‌رقمی واقعا در زندگی مردم به ویژه جامعه کارگری احساس نمی‌شود.

اما غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز در آستانه آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد ۹۶ معتقد است: همیشه تاکید ما بر این بوده که حداقل دستمزد یک کارگر بر اساس واقعیات اقتصادی جامعه تعیین شود.

وی افزود: برای تعیین دستمزد پیش از هر چیز ابتدا باید هزینه سبد معیشت یک خانواده ۴ نفره که استاندارد جهانی است، تعیین و بر مبنای آن، یک دستمزد تقریبا عادلانه تعیین شود.

۳ میلیون؛ دخل و خرج زندگی کارگر در سال گذشته

عباسی با بیان اینکه در سال گذشته سبد هزینه یک خانواده کارگر را محاسبه کردیم، گفت: بر اساس محاسبات انجام‌شده، دخل و خرج یک خانواده چهار نفره کارگر ۳ میلیون تومان شده است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه البته با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، جامعه کارگری انتظار ندارند به یکباره حداقل دستمزد ۳ میلیون تعیین شود، گفت: اما حداقل انتظار آنها این است که دستمزد سال آینده به واقعیات اقتصادی نزدیک شود.

عباسی ادامه داد: پیشنهاد ما است که با تهیه یک جدول زمانبندی، حداقل دستمزد هر سال بیش از حد معمول افزایش یابد تا ضمن جبران دستمزدهای ناچیز فعلی، این نرخ هر سال به واقعیات نزدیک‌تر شود.

وی گفت: یکی از مشکلات کارگران در شورای عالی کار این است که در برابر دو گروه کارفرمایی قرار می‌گیرند؛ به طوری که در جلسات این شورا علاوه بر حضور نمایندگان کارفرمایی، دولت نیز به عنوان یک کارفرمای بزرگ عمل می‌کند.

این فعال صنفی کارگری گفت: امیدواریم دولت تدبیر و امید یک تصمیم منصفانه برای دستمزد سال آینده جامعه کارگری بگیرد تا امید و انگیزه کارگران که نقش اساسی در رونق تولید و اقتصادی کشور دارد، افزایش یابد.