به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، «هیلاری کلینتون» نامزد مغلوب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دقایقی پیش در نیویورک به ایراد سخنرانی برای هواداران خود پرداخت.

وی در بخشی از سخنان خود درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته گفت: علیرغم اینکه باید به نتیجه انتخابات احترام بگذاریم، اما باید از ارزش هایی از قبیل عدم تبعیض و حاکمیت قانون و نیز برابری افراد نزد قانون نیز دفاع کنیم.

«هیلاری کلینتون» به حامیان خود تأکید کرد: از شما می خواهم که برای ادامه ارزش ها به تلاش هایتان ادامه دهید. ما برای کنارهم آوردن میلیون ها نفر قریب به یک سال و نیم تلاش کردیم. معتقدیم رؤیای آمریکا برای همه بزرگ است؛ حتی برای زنان و افراد معلول.

وی تصریح کرد: مسئولیت ما به عنوان شهروند این است که نقش خود را برای ساختن آمریکائی قوی تر و عادلانه تر ایفا کنیم و ادامه دهیم.

وزیر خارجه اسبق آمریکا در ادامه با تشکر از اعضاء ستاد انتخاباتی خود و نیز «باراک اوباما» رئیس جمهور کنونی و دختر وی در جریان تبلیغات انتخاباتی وی افزود: به ویژه از جوانان تشکر می کنم. شما موفقیت ها و شکست هایی را تجربه کردید. اگرچه این شکست دردآور است؛ ولی از شما می خواهم هرگز باور خود را از مبارزه در راه آنچه ارزش تلقی شده و ارزشمند است از دست ندهید.

نامزد دموکرات ها تصریح کرد: می دانم که ما هنوز بلندترین و سخت ترین سقف شیشه ای را نشکسته ایم؛ اما می دانم که روزی کسی این کار را به انجام خواهد رساند. امیدوارم که زودتر از آنچه ما فکر آن را می کنیم به وقوع بپیوندد.