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۲۰ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۴۳

«شینزو آبه» ۱۷ نوامبر با ترامپ دیدار می کند

«شینزو آبه» ۱۷ نوامبر با ترامپ دیدار می کند

منابع خبری از دیدار نخست وزیر ژاپن با رئیس جمهور منتخب آمریکا در ۱۷ نوامبر سال جاری میلادی در نیویورک خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن قرار است هفته آینده با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا دیدار کند.

مقامات ژاپن در این باره اعلام کردند: «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن در راستای برقراری روابط خوب و تأکید بر اهمیت اتحاد امنیتی دو جانبه میان دو کشور هفته آینده با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا در نیویورک دیدار و رایزنی خواهد کرد.

یک مقام مسئول در وزارت خارجه ژاپن در این خصوص گفت: دو طرف پیشتر در جریان یک تماس تلفنی درباره رابط نزدیک طرفین به ویژه اتحاد آنها در منطقه آسیا اقیانوسیه گفتگو کرده بودند.

کد مطلب 3820698

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