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۹ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۲۹

واکنش شدید کره و ژاپن به سخنان «دونالد ترامپ»

واکنش شدید کره و ژاپن به سخنان «دونالد ترامپ»

دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سخنانی علیه قراردادهای نظامی آمریکا با ژاپن و کره جنوبی موضع گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کره جنوبی و ژاپن به صحبت های دونالد ترامپ درباره سیاست خارجی آمریکا در صورت پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور واکنش نشان دادند.

ترامپ در سخنانی گفت: کره جنوبی و ژاپن باید سیستم دفاعی خودشان را بسازند و آمریکا باید نیروهای خود را از این دو کشور خارج کند. 

در حال حاضر حدود ۳۰ هزار نظامی آمریکایی در کره جنوبی و ۴۷ هزار نظامی در  ژاپن مستقر هستند. «مون سانگ» سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی گفت: سخنان ترامپ از نظر سیاست خارجی آمریکا نامناسب است. وی گفت: ترامپ نمی تواند قراردادهای نظامی بین کره و آمریکا لغو کند.

«یوشیهیدا سوگا» سخنگوی دولت ژاپن نیز به سخنان ترامپ که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد، واکنش نشان داد و گفت: مهمترین محور سیاست خارجی ژاپن، قراردادهای نظامی با آمریکا است و سخنان ترامپ تهدیدی برای امنیت منطقه است. 

کد مطلب 3586282

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