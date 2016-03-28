واکنش شدید کره و ژاپن به سخنان «دونالد ترامپ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کره جنوبی و ژاپن به صحبت های دونالد ترامپ درباره سیاست خارجی آمریکا در صورت پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور واکنش نشان دادند.

ترامپ در سخنانی گفت: کره جنوبی و ژاپن باید سیستم دفاعی خودشان را بسازند و آمریکا باید نیروهای خود را از این دو کشور خارج کند.

در حال حاضر حدود ۳۰ هزار نظامی آمریکایی در کره جنوبی و ۴۷ هزار نظامی در ژاپن مستقر هستند. «مون سانگ» سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی گفت: سخنان ترامپ از نظر سیاست خارجی آمریکا نامناسب است. وی گفت: ترامپ نمی تواند قراردادهای نظامی بین کره و آمریکا لغو کند.

«یوشیهیدا سوگا» سخنگوی دولت ژاپن نیز به سخنان ترامپ که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد، واکنش نشان داد و گفت: مهمترین محور سیاست خارجی ژاپن، قراردادهای نظامی با آمریکا است و سخنان ترامپ تهدیدی برای امنیت منطقه است.