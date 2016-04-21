اکثر ژاپنی ها روابط تیره ای با آمریکای تحت ریاست ترامپ می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اکثر مردم ژاپن اعتقاد دارند در صورتی که دونالد ترامپ به کاخ سفید راه پیدا کند قرارداد امنیتی این کشور با آمریکا لغو شده و دیگر آمریکا جای امنی برای سرمایه گذاری محسوب نمی شود.

در نظرسنجی که توسط خبرگزاری رویترز صورت گرفت اکثر مردم ژاپم اعلام کردند که ترامپ موجب تحریک بازارهای مالی مشترک بین آمریکا و ژاپن می شود و در نتیجه همکاری های اقتصادی دو کشور مثل گذشته نخواهد بود.

ترامپ در یک سخنرانی تبلیغاتی خود گفته بود در صورت رسیدن به قدرت احتمال دارد قرارداد امنیتی این کشور را با ژاپن لغو کند. وی در یک سخنرانی دیگر ژاپن را به تخریب اقتصاد آمریکا متهم کرد و گفت: این کشور در حال دزدیدن بازارها و مشاغل مردم آمریکاست.

به عقیده ۷۸ درصد از مردم ژاپن که در این نظرسنجی در نیمه اول ماه آوریل شرکت کرده بودند، اکثر شرکت های ژاپنی در دوران احتمال ترامپ از آمریکا خارج شده و در کشورهای دیگر سرمایه گذاری خواهند کرد.