پیش بینی تولید ۵ میلیون تن محصولات زراعی در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهبازی امروز پنجشنبه در کارگروه اقتصادی که با دستور کار اهداف ترسیمی سازمان جهاد کشاورزی در برنامه ششم در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: ما در بحث عملکردعملکرد گندم در واحد سطح رتبه اول کشوری و در عملکرد دیم رتبه پنجم کشور را داریم، در بحث ذرت رتبه دوم و چغندر رتبه سوم را داشتیم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه عملکرد استان در بخش محصول گوجه فرهنگی در واحد سطح را رتبه سوم کشور و در مجموع در بحث تولید محصولات زراعی رتبه هشتم کشور را داریم.

شهبازی با بیان اینکه استان کرمانشاه رتبه چهارم کشور را در تولید محصول گندم دارد، گفت: در بحث خرید محصول گندم رتبه چهارم کشور، تولید جو رتبه دوم، تولید ذرت رتبه دوم و تولید چغندر رتبه چهارم را در کشور داریم.

وی با اشاره به اینکه استان کرمانشاه رتبه نخست کشور را در عملکرد و تولید نخود در کشور را دارد، افزود: همچنین ما رتبه اول کشور در تولید ماهیان گرمابی، رتبه چهارم را در تولید ماهیان سردابی در میان استان‌های غیرساحلی، و رتبه دوم را در تولید مجتمع‌های گرمابی داریم.

لزوم تحقق اعتبارات و تسهیلات در بخش کشاورزی

شهبازی رتبه استان کرمانشاه در بخش تولید عسل را جایگاه نهم کشور عنوان کرد و گفت: آنچه در بخش کشاورزی پیش بینی شده در بخش اعتبارات تحققق، به ۹۸۳ میلیارد تومان اعتبارات استانی، ۲۵۲۵ میلیارد تومان اعتبارات ملی، ۸۹۳۸ میلیارد تومان تسهیلات بانک برای تحقق برنامه‌های خود نیاز داریم.

وی افزود: در حال حاضر ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی استان به سیستم آبیاری نوین مجهز است و در برنامه ششم امیدواریم اجرای شبکه‌های آبیاری زیرسدهای ما به ۱۲۲ هزار هکتار برسد.

شهبازی با بیان اینکه هم اکنون ضریب راندمان آبیاری استان کرمانشاه ۴۲.۵ درصد است، گفت: در پایان برنامه ششم امیدواریم به ضریب به ۴۷.۵ درصد برسیم و در بحث تولیدات دامی در استان تولید گوشت قرمز ۶۳ هزار تن است که تا پایان برنامه ششم به تولید سالانه ۱۰۰ هزار تن برسیم.

وی افزود: پیش بینی شده تا پایان برنامه ششم توسعه تولید تخم مرغ در استان کرمانشاه از از ۱۵۰۰ تن به ۱۸۵۰۰ تن، تولید شیرخام با توجه به در دستور کار بودن توسعه مجتمع‌های دامداری از ۳۳۰ هزار تن به ۵۰۰ هزار تن و تولید عسل از ۲۳۰۰ تن به ۳۵۰۰ تن افزایش یابد.

تولیدات دامی استان کرمانشاه ۴۴۲ هزار تن در سال است

شهبازی مجموع تولیدات دامی استان کرمانشاه را ۴۴۲ هزار تن در سال اعلام کرد و گفت: امیدواریم تا پایان برنامه ششم تولیدات دامی ما به ۶۶۹ هزار تن در سال افزایش یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بیان کرد: در برنامه های حفظ نباتات تکیه ما بر کاهش مصرف سموم، تولید محصولات سالم و مبارزه بیولوژیکی و مکانیکی با آفات و امراض گیاهی و راه ندازی پست‌های قرنطینه‌ای است.

وی با اشاره به توسعه باغات استان گفت: در حال حاضر سطح باغات ما ۴۰ هزار هکتار است و پیش بینی می‌شود ۱۹ هزار هکتار دیگر به سطح باغت آبی استان اضافه و تا پایان برنامه ششم به ۵۹ هزار هکتار برسد همچنین تاکنون ۱۰ هزار هکتار از سطح باغات قدیمی ما اصلاح شده و اصلاح ۱۷ هزار هکتار دیگر در دستور کار قرار دارد و تا پایان برنامه ششم به ۲۷ هزار هکتار برسیم.

شهبازی اظهار کرد: در بحث توسعه گلخانه‌ها یا کشت‌های متراکم ما ۳۹.۹ هکتار داریم که با اقداماتی که پیش بینی شده امیدواریم این میزان در پایان برنامه ششم به ۱۰۴۰ هکتار برسد همچنین در بحث تولید گیاهان دارویی ۲۰۰۰ هکتار از اراضی ما به این کشت اختصاص دارد و امیدواریم به۴۳۰۰ هکتار برسیم.

سطح زیرکشت زعفران در استان کرمانشاه ۹۲ هکتار است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بیان کرد: در حال حاضر تولید سالانه قارچ در استان ۲۱۱۵ تن است و پیش بینی شده تا پیان برنامه ششم به تولید ۵۴۱۵ تن قارچ در سال برسیم.

شهبازی سطح زیرکشت محصول زعفران در استان کرمانشاه را ۹۲ هکتار عنوان کرد و گفت: پیش بینی ما این این میزان به ۱۵۸۰ هکتار تا پایان برنامه ششم دست یابیم.

وی افزود: در بحث بیمه محصولات کشاورزی در حال حاضر سطح ۳۴۸۲ هکتار از اراضی ما پوشش بیمه‌ای دارد که باید به ما بالای ۲۰ هزار هکتار برسد همچنین پتانسیل خوبی در محصولات شیلاتی با احداث سدهای در دست ساخت داریم و امیدواریم از تولید ۱۴۳۸۰ تن به ۳۳ هزار تن برسیم.

شهبازی با تاکید بر لزوم افزایش مصرف سرانه گوشت ماهی در استان کرمانشاه گفت: هم اکنون سرانه مصرف ماهی در استان ۸ کلیو و در کشور ۱۲ کیلو است و در پایان برنامه ششم با باید به ۱۱ کیلو برسیم و ماهی به غنوان یک غذای سالم به عنوان درمان باید دو بار در هفته مصرف شود.

وی میزان تولید ماهیان سردابی در استان را ۱۰۳۴۰ تن در سال عنوان کرد و گفت: این میزان تا پایان برنامه ششم باید به۱۹۸۲۰ تن افزایش یابد همچنین تولید ماهیان خاویاری ما از ۱۰ تن در سال باید به ۱۲۰ تن تا پایان برنامه ششم برسد.

هدفگذاری تولید و تکثیر ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه ماهی زینتی در استان

شهبازی افزود: تولید میگو از ۱۰ تن به ۶۰ تن، تکثیر و پرورش ماهیان زینتی از دو میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه در سال به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه تا پایان برنامه ششم دیگر هدفگذاری ما در استان است در بخش مکانیزاسیون نیز از کارهای اساسی که باید صورت بگیرد توسعه مکانیزاسیون و ماشین آلات کشاورزی است و در حال حاضر ضریب ما ۱.۵۱ است یعنی به ازای هر یک هکتار یک و نیم اسب بخار استفاده استفاده می‌شود که باید به ۱.۶۶ برسد.

شهبازی بیان کرد: باید در بحث اداوت و ماشین آلات زراعت از ۱۰۰ هزار دستگاه به ۱۰۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه و در بحث تجهیزات باغبانی نیز به همین صورت عمل شود و از ۳۳۸۵ دستگاه باغبانی به ۳۸۷۲ برسیم.

وی در خصوص زنجیره تولید صنایع تبدیلی و تکمیلی گفت: هم اکنون یک میلیون تن فرآوری محصولات کشاورزی و تا پایان برنامه ششم باید به یک میلیون و۸۰۰ هزار تن برسد و در بحث ترویج آموزش‌ها ۱۴۳ هزار نفر روز را آموزش داشتیم که باید به۱۷۸ هزار نفر روز برسد.

شهبازی با بیان اینکه در بخش زراعت محصولات زراعی استان افزایش تولید داشته، گفت: استفاده از ارقام جدید و توان علمی مختصصان، افزایش تولید در واحد سطح از برنامه‌های سازمان است و در حال حاضر ۲ میلیون و ۹۶۰ هزار تن تولید محصولات زراعی داریم که تا پایان برنامه ششم باید به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تن افزایش یابد و رشد ۱.۸ برابری داشته باشیم.