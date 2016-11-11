توسعه آبیاری وپرداخت تسهیلات بِهزراعی اولویت اصلی سازمان چای است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدولی روزبهان در جلسه بررسی وضعیت تولید چای و مشکلات چایکاران فومن و شفت که صبح جمعه در دفتر فرمانداری شهرستان فومن برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه طی سال های اخیر درآمد چایکاران به پنج برابر رسیده است.

وی با اشاره به وجود مشکلات فراوان در سطح کلان کشور، افزود: دولت تسهیلات بسیار مطلوبی در زمینه چای به چایکاران پرداخت کرده است.

رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه تاکنون ۱۶۳ میلیارد تومان به چایکاران پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته در مجموع ارزش ریالی کل برگ های چیده شده ۱۳۶ میلیارد تومان بود.

وی با اشاره به پرداخت ۱۰ میلیارد تومان در حوزه شهرستان فومن در سال جاری، تصریح کرد: پایین بودن درآمد چایکاران یکی از مهم ترین مشکلات این حوزه محسوب می شود.

روزبهان کاهش میانگین سطح زیرکشت و فروش باغات چای را مهم ترین عوامل کاهش درآمد چایکاران عنوان کرد و یادآورشد: متاسفانه در زمینه برداشت محصول نیز چایکار با مشکل مواجه است.

وی با اشاره به اینکه هَرس نکردن باغات چای به دلیل کاهش زمین های زیر کشت و نبود آبیاری مناسب در طی سال های گذشته از عوامل کاهش تولید و برداشت چای است، افزود: اجرای صحیح این عوامل به ویژه آبیاری مناسب باغات چای می تواند در افزایش محصول تولیدی و همچنین کیفیت آن تا چهار برابر تأثیرگذار باشد.

به گفته این مسئول توسعه آبیاری و پرداخت تسهیلات در زمینه بِه زراعی باغات چای از اولویت ها و سیاست های اصلی سازمان چای کشور برای ارتقای کیفیت و افزایش تولید برگ چای است.

وی با بیان اینکه در این خصوص بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است، گفت: باغداری که طرح هرس کفبُر را در باغ خود اجرایی کند شش میلیون تومان تسهیلات با دوسال تنفس بدون بهره دریافت می کند.

روزبهان با اشاره به پیش بینی تسهیلات برای کارخانجات چای در سال جاری، اظهار کرد: هدف از پرداخت این تسهیلات بهبود سیستم سوخت، خرید دستگاه های مدرن بوده که برای اولین بار طی سال های اخیر سازمان چای از منابع بانکی، تسهیلات با بهره چهار درصد و دو سال تنفس در بازپرداخت، می دهد.

وی با اشاره به کیفیت مطلوب چای منطقه فومن و شفت، تأکید کرد: با اجرای یک سری از اقدامات در جهت هرس، افزایش آبیاری با استفاده از روش های مختلف همانند بهرگیری از آب های سطحی و حوضچه ها می توانیم شاهد افزایش تولید و کیفیت محصول چای این شهرستان ها شویم.