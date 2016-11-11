شمار حامیان «کالِگزیت» رو به افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی اِن اِن، میزان حمایتها از روند «جدایی ایالت کالیفرنیا از ایالات متحده آمریکا» در پی پیروزی «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواه انتخابات این کشور سیر صعودی یافته است.

کمپین «بله به کالیفرنیا» درصدد جلب حمایتها از برگزاری یک همه پرسی مستقل در خصوص خروج قانونی ایالت کالیفرنیا از فهرست ایالتهای آمریکاست. با توجه به حمایت ۶۰ درصد از رأی دهندگان این ایالت از بازنده رقابتهای ریاست جمهوری آمریکا- هیلاری کلینتون- این جنبش از روز اعلان نتایج انتخابات جان تازه ای یافته است.

در وبگاه کمپین «بله به کالیفرنیا» آمده است: «ایالت کالیفرنیا ششمین اقتصاد بزرگ جهان، به لحاظ اقتصادی از فرانسه قدرتمندتر و به لحاظ جمعیتی از لهستان بزرگتر است. این ایالت نه تنها با ۴۹ ایالت دیگر آمریکا، بلکه با سایر کشورهای جهان قابل مقایسه و در رقابت است».

گفتنی است که روند «خروج کالیفرنیا از ایالات متحده آمریکا» در اقتباس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا- برگزیت- اصطلاحاً «کالِگزیت» خوانده می شود.

حامیان کالگزیت پیشنهاد برگزاری یک همه پرسی در سال ۲۰۱۹ را مطرح کرده اند. در این همه پرسی از رأی دهندگان پرسیده می شود که آیا کالیفرنیا باید به یک کشور مستقل تبدیل شود و یا خیر.