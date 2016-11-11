شب عباس کیارستمی در جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در «شب کیارستمی» که جمعه ۲۱ آبان ساعت ۱۹:۳۰ در سالن ۳ پردیس چارسو برگزار می شود، ۱۷ فیلم یک دقیقه ای که توسط شاگردان زنده یاد کیارستمی درباره این کارگردان بزرگ سینمای ایران ساخته شده اند به نمایش در می آید. این فیلم ها با نظر نگار اسکندرفر مدیر موسسه کارنامه و فرید فرخنده کیش دبیر جشنواره انتخاب شده است.

دری رضایی، یکتا درویش، فرزاد خوشدست، فرید بیان، مازیار مختاری، مریم اسمی خانی، اسماعیل میرزایی، خاطره خدایی، عادل محبیان، نگین امین زاده، حمیرا یاسری، حمید امینی، روشنک عباسی، رها رضوی، مهدی زارعی، محسن خدابخشی و آرزو ارزانش فیلمسازانی هستند که آثارشان در شب کیارستمی روی پرده می رود.

در این مراسم دفتری از اشعار استاد کیارستمی تهیه شده که علاقه مندان قبل از ورود به سالن آن را امضا خواهند کرد.

سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران تا ۲۳ آبان در پردیس چارسو ادامه دارد.