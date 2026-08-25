جواد مزدآبادی کارگردان فیلم سینمایی «سگمار» که این روزها در گروه «هنروتجربه» در حال اکران است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایده اولیه شکلگیری این فیلم توضیح داد: من فعالیت سینمایی خود را حدود سی سال پیش با فیلم کوتاه آغاز کردم و وارد عرصه حرفهای شدم. همواره سعی کردم فیلمکوتاهسازی را فراموش نکنم؛ به همین دلیل در لابهلای ساخت سریالها و فیلمهای بلند، هرگاه فرصت دست دهد، به سراغ پروژههای شخصی و دغدغهمند خود میروم. همچنان سالانه دو تا سه فیلم کوتاه تولید میکنم. در یکی از همین فیلمهای کوتاه، با لوکیشنی بسیار خاص آشنا شدم؛ روستایی متروکه در حاشیه شهرری، نزدیک حسنآباد قم که از حدود پنجاه تا شصت سال پیش کاملاً خالی از سکنه شده بود. تمام بناهای آن کاهگلی و بخشی نیز تخریب شده بود، اما فضایی بسیار وسیع و تأثیرگذار داشت. با خود گفتم این جغرافیا چقدر منحصربهفرد است و چه ظرفیت دراماتیک بالایی میتواند داشته باشد.
وی افزود: در آن فضای خوفناک، به نظرم رسید که قصه «سگمار» میتواند بهخوبی در این بستر شکل بگیرد. از همین رو، نگارش فیلمنامهای را آغاز کردم که ماجرای ۲ مارگیر را روایت میکند که قصد صید موجودی عجیب به نام سگمار را دارند.
این کارگردان درباره فضای فیلم و رویکرد کلی آن اظهار کرد: در این فیلم، خود جغرافیا بهعنوان یک کاراکتر مستقل حضور دارد. من همیشه به دنبال قصهای هستم که هم برای مخاطب جذاب باشد و هم لایههای معنایی عمیقی داشته باشد تا تماشاگران متفکر بتوانند در طول فیلم به کشف آنها بپردازند. «سگمار» از این قاعده مستثنی نیست؛ داستانی کششی، دلهرهآور و عاشقانه در فضایی خشن روایت میکند که بیننده را مجذوب خود میکند، اما هرچه پیش میرویم، متوجه میشویم که ماجرا فراتر از شکار یک موجود ترسناک است و لایههای دیگری از حقیقت درباره جهان پیرامون آشکار میشود. به نظر من، سینمای مطلوب دقیقا همان است که بتواند هم مخاطب را جذب کند و هم از محتوای عمیق و معنادار برخوردار باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که چه ویژگیهایی این فیلم را از جریان رایج سینمای ایران متمایز کرده است، گفت: مفهوم، اجرا، لوکیشن متفاوت، بودجه محدود و داستان نو و غیرتکراری، همگی دستبهدست هم دادهاند تا اثری خارج از رویه معمول سینمای ایران خلق شود. در حالی که اغلب آثار تجاری به سمت ژانرهای کمدی و احساساتی گرایش دارند، این فیلم فضایی خشک و متفاوت دارد و بازیهای بسیار درخشانی در آن ارائه شده است که حاصل تلاش فراوان بازیگران بود.
این کارگردان درباره چالشهای فیلمبرداری در آن منطقه بیان کرد: ما در زمستان فیلمبرداری کردیم و هوا بسیار سرد بود. روزها کوتاه بودند و از حدود ساعت سه و نیم بعدازظهر، نور بهشدت کاهش مییافت و امکان ضبط وجود نداشت. از سوی دیگر، وضعیت تخریبشده روستا اجازه استفاده از ریل و تراولینگ را نمیداد و ناگزیر از فیلمبرداری با دوربین روی دست استفاده کردیم که کار فیلمبردار را دشوارتر میکرد. اما دغدغه اصلی من این بود که قصه را با فرم و ساختاری متناسب با خود روایت کنم به همین دلیل، با فیلمبردار همفکری کردیم و به فرم نهایی رسیدیم. همچنین در روزهایی که تهران بارشهای متوالی داشت، حتی یک یا دو روز ناچار به تعطیلی نیمروزه شدیم. با این حال، همدلی و همراهی گروه باعث شد تا فیلم را به سرانجام برسانیم.
وی درباره جایگاه سینمای «هنروتجربه» در ایران و اکران این نوع فیلمها توضیح داد: جریان سینما در جهان به سمت فیلمهای کمهزینه و بودجهپایین حرکت میکند، زیرا سینما صنعتی پرهزینه است. در ایران این معضل به دلیل افزایش نجومی دستمزد بازیگران تشدید شده است. فیلمهای کمدی با بودجه پنجاه میلیارد تومانی ساخته میشوند که بخش عمدهای از آن صرف دستمزد بازیگران میشود، در حالی که در گذشته چنین نبود. اکنون بیش از نود درصد فیلمهای ایرانی به سوددهی نمیرسند و اگر حمایتهای دولتی از آثار دفاعمقدسی نبود، تولید سینمای ایران به شدت کاهش مییافت. تماشاگران نیز تأثیر مستقیمی در این روند دارند زیرا گرایش شدید به بازیگران چهره، تهیهکنندگان را ناگزیر به استفاده از آنها میکند.
مزدآبادی در پایان تصریح کرد: «سگمار» همزمان با اکران عمومی در سراسر کشور، پخش جهانی خود را نیز آغاز کرده و به بیش از بیست کشور ارسال شده است. همچنین این فیلم در بخش مسابقه جشنواره ریورز نیجریه پذیرفته شده و بهعنوان نماینده سینمای ایران با آثاری از دیگر کشورها رقابت خواهد کرد. علاوه بر سینماهای «هنروتجربه» فیلم ما در سینماهای بهمن سبز و تصویر شهر نیز اکران میشود. هرچند هر روز یک سانس در اختیار داریم اما از ابتدای اکران تعداد سینماهای اکرانکننده روزبهروز افزایش یافته و فروش در روزهای ابتدایی روند صعودی داشته است. امیدواریم این روند ادامه یابد و مخاطبان بیش از پیش از این اثر حمایت کنند.
در این فیلم بازیگرانی همچون پیام احمدینیا، شیرین اسماعیلی، سیروس سپهری ایفای نقش کردهاند. فیلم «سگمار» داستان ۲ مارگیر را روایت میکند که به درخواست اهالی یک روستا مأمور میشوند موجودی مرموز و ناشناخته به نام «سگمار» را شکار کنند.
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