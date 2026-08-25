به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پرویز رضایینسب صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از توقیف یک دستگاه پژو پارس به دلیل استفاده از چراغهای غیرمجاز و مغایر با مقررات خبر داده است.
رئیس پلیسراه غرب استان تهران گفت: استفاده از نورافکن، چراغهای رنگی و اضافی و همچنین نصب نور سفید در بخش عقب و نور قرمز در قسمت جلوی خودرو، از تخلفات رانندگی محسوب میشود و با خودروهای متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
او افزود: مأموران پلیسراه در جریان اجرای طرحهای نظارتی و با هدف افزایش ایمنی تردد، این خودرو را متوقف کردند.
به گفته رئیس پلیسراه غرب استان تهران، استفاده از چراغهای نامتعارف و نورهای غیرمجاز میتواند موجب اختلال در دید و تشخیص مسیر سایر رانندگان شود و خطر وقوع حادثه را افزایش دهد.
خودروی متخلف پس از اعمال قانون، توقیف و به پارکینگ منتقل شد.
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