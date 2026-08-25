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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۸

چراغ‌های غیرمجاز، پژو پارس را راهی پارکینگ کرد

چراغ‌های غیرمجاز، پژو پارس را راهی پارکینگ کرد

شهریار- یک دستگاه پژو پارس به دلیل استفاده از چراغ‌های غیرمجاز و مغایر با مقررات در غرب استان تهران توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پرویز رضایی‌نسب صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از توقیف یک دستگاه پژو پارس به دلیل استفاده از چراغ‌های غیرمجاز و مغایر با مقررات خبر داده است.

رئیس پلیس‌راه غرب استان تهران گفت: استفاده از نورافکن، چراغ‌های رنگی و اضافی و همچنین نصب نور سفید در بخش عقب و نور قرمز در قسمت جلوی خودرو، از تخلفات رانندگی محسوب می‌شود و با خودروهای متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

او افزود: مأموران پلیس‌راه در جریان اجرای طرح‌های نظارتی و با هدف افزایش ایمنی تردد، این خودرو را متوقف کردند.

به گفته رئیس پلیس‌راه غرب استان تهران، استفاده از چراغ‌های نامتعارف و نورهای غیرمجاز می‌تواند موجب اختلال در دید و تشخیص مسیر سایر رانندگان شود و خطر وقوع حادثه را افزایش دهد.

خودروی متخلف پس از اعمال قانون، توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

کد مطلب 6926811

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