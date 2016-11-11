احتمال کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس بین المللی انرژی روز گذشته در گزارش ماه نوامبر ۲۰۱۶ درباره بازار نفت اعلام کرد که عرضه جهانی نفت در ماه اکتبر با ۸۰۰ هزار بشکه در روز افزایش به ۹۷.۸ میلیون بشکه در روز رسید.

بنا بر این گزارش، علت این افزایش تولید بی سابقه اوپک و بالا رفتن تولید برخی کشورهای غیراوپک مانند روسیه، برزیل، کانادا و قزاقستان بوده ااست.

آژانس بین المللی انرژی رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۱۶ را ۱.۲ میلیون بشکه در روز پیش بینی کرد که در مقایسه با گزارش ماه گذشته آن تغییری نکرده است.

همچنین بنا به پیش بینی این آزانس تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۷ به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

اگر نشست آتی اوپک در وین بی نتیجه باشد و برخی اعضای آن همچنان به افزایش تولید خود ادامه دهند، بازار نفت در سال میلادی آینده نیز در شرایط مازاد عرضه قرار خواهد داشت و احتمال افزایش قیمت نفت نیز کم است و اگر مازاد عرضه در سال ۲۰۱۷ همچنان بر بازارهای نفت حکمفرما باشد، خطر کاهش سطح قیمت ها وجود خواهد داشت.

گفتنی است قیمت های نفت از حدود ۲۷ دلار در هر بشکه در ماه ژانویه ۲۰۱۶ که حداقل قیمت نفت در ۱۳ سال گذشته بوده است، در حال حاضر به ۴۶ دلار در هر بشکهرسیده است ، اما با این وجود هنوز ۶۰ درصد کمتر از مقدار آن در اواسط سال ۲۰۱۴ که ۱۱۵ دلار در هر بشکه بود، است.

