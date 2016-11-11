تشدید شهرک سازی صهیونیست ها در پی پیروزی «ترامپ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «مائیر ترجمان» رئیس کمیته برنامه ریزی و ساخت و ساز رژیم صهیونیستی در قدس گفت: هزاران واحد مسکونی در قدس شرقی پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر آمریکا ساخته خواهد شد.
وی افزود: نیر برکات شهردار اسرائیلی قدس به دلیل فشارهای جامعه جهانی شهرکسازی را متوقف کرده بود، اما امیدواریم پس از انتخابات اخیر آمریکا ساخت این پروژه ها مجددا آغاز شود.
دونالد ترامپ رئیسجمهوری منتخب آمریکا در تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کرده بود شهرکسازی های رژیم اسرائیل در سززمین های فلسطین مانعی برای صلح نیست.
یک مقام صهیونیست از ساخته شدن هزاران واحد مسکونی در قدس شرقی پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر آمریکا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «مائیر ترجمان» رئیس کمیته برنامه ریزی و ساخت و ساز رژیم صهیونیستی در قدس گفت: هزاران واحد مسکونی در قدس شرقی پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر آمریکا ساخته خواهد شد.
کد مطلب 3821358
نظر شما