فضای مجازی نمی تواند جایگزین کتاب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر اکرمی در خطبه های امروز نمازجمعه این شهر گفت: با همه فضائل و اجری که خداوند برای زیارت کربلا و حضور در مراسم حج مقررفرموده است اما اهمیت و جایگاه نمازجمعه غیرقابل وصف است.

امام جمعه سراب اظهارکرد:هرکسی در نمازجمعه حاضر شود ثواب یک حج مقبول را در کارنامه اخروی خود به ثبت می رساند.

حجت الاسلام اکرمی به راهپیمایی روز اربعین در کربلا و نجف اشاره کرد و یاداورشد: خیل عظیم و حضور کثیر مردم از اقصی نقاط عالم در مراسم معنوی روز اربعین نمودی از اتحاد و وحدت مسلمانان و مانور شکوه و عطمت جهان تشیع می باشد.

خطیب جمعه سراب با بیان اهمیت مطالعه کتاب های خوب و تاثیرگذار ابرازداشت: یک کتاب خوب ممکن است به اصلاح افکار و اندیشه های یک فرد کمک کند و تاثیری که کتاب های خوب بر جامعه دارند بر کسی پوشیده نیست.

امام جمعه سراب یاداورشد: جوانان و خانواده ها مراقب باشند تا فضای مجازی و شبکه های اجتماعی جایگزین کتاب و کتابخوانی نشود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی سراب با اشاره به توصیه های بزرگان در مورد ورزش و ایجاد روحیه نشاز و امیدواری در بین اعضای جامعه تصریح کرد: پیاده روی به عنوان یک ورزش فرح بخش مد نطر شهروندان قرارگیرد.

امام جمعه سراب با اشاره به دشمنی های دیرینه استکبار علیه ملت های ازاده جهان تصریح کرد:امروز در جهان نماد استکبار و سلطه دولت آمریکاست و طبیعی است که باید در برابر سیاست های مزروانه این دولت هوشیار بود.