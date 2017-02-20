به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در جلسه این هیات با اشاره به اینکه آییننامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بسیاری مسایل را روشن و قانونمند میکند، گفت: ابهامات قبلی در اصلاحیه آئین نامه بر طرف شده است.
نعمتزاده با بیان اینکه متن آییننامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بنا بر سوال دیوان عدالت اداری به تأیید شورای نگهبان رسیده است تصریح کرد: با توجه به اینکه در قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکعفلیف شده است، بازاریابی شبکهای در قالب نظام صنفی فعالیت کند بر این اساس دستورالعملی تهیه شد و پروانه کسب برای تعدادی شرکت بازاریاب واجد شرایط ایجاد و فعالیتها و روابط بازاریابان و تمام این سیستم به صورت شفاف تشریح شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاح آییننامه آن را منطبق با قانون و منظم و شفاف کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : آییننامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بر مبنای آسیب شناسی اصلاح شده است و گزارشی از سوابق و آسیب شناسی تهیه شده و برای مراجع و شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
گفتنی است، براساس ماده (۸۷) فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است و براساس تبصره (الحاقی ۱۳۹۲) چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت براین گونه فعالیتهای صنفی به موجب آییننامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانههای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
یادآوری میشود متن آییننامه بنابر سوال دیوان عدالت اداری به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
همچنین آییننامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی مصوب وزیر صنعت، معدن و تجارت مورخ ۱۴/۴/۹۴ می باشد.
ماده (۱) اصلاح آییننامه مربوط به فضای کسب و کار مجازی است که واحد صنفی که توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای ارائه محصول (کالا و یا خدمات) به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به عمدهفروشان، خردهفروشان و مصرفکنندگان از طریق ابزارهای ارتباط از راه دور از قبیل وب سایت و نرمافزارهای تجاری (اپلیکیشن) دایر شده باشد.
همچنین در الحاقی ماده (۱) که پیرامون شرکت بازاریابی شبکهای شخص حقوقی است، عنوان شده که محصولات تولید خود یا شرکت مادر (دارنده بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه) را به روش بازاریابی شبکهای به فروش میرساند.
این گزارش حاکیست، در مورد مرجع صدور پروانه کسب در اصلاحیه آییننامه آمده است، اتحادیه کشوری که از واحدهای صنفی موضوع این آییننامه براساس تبصره (۷) ماده (۲۱) قانون نظام صنفی تشکیل میشود.
تغییرات اصلاحی در ماده (۲) آییننامه ماده (۸۷) قانون نظام صنفی مربوط به دبیرخانه هیات عالی نظارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که آنها موظف شده اند، ضمن اتصال سازمانههای خود بدون نیاز به اخذ مدرک مجدد (مطابق ماده (۳) این آییننامه) امکان دسترسی طرفین به مدارک متقاضی و صدور همزمان پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیکی را فراهم کنند.
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