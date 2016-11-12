شهرام غراوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به آخرین وضعیت اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم که در دستور کار کمیته نظام فنی کمیسیون عمران مجلس قرار گرفته، اصلاح قانون نظام مهندسی است که در این زمینه طرحی تهیه شده است.

عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور با اشاره به عمر ۱۸ ساله قانون نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: به رغم اینکه عمر این قانون زیاد نیست اما نیازمند اصلاحاتی است تا ضمن تامین رضایت مهندسان، اعتماد مردم به مهندسان و نظام ساخت و ساز نیز جلب شود.

وی ادامه داد: در جریان تدوین قانون نظام مهندسی ساختمان از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها دعوت شده تا نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند.

غراوی با تاکید بر اینکه باید از همه ظرفیت های قانون نظام مهندسی ساختمان استفاده شود گفت: در کمیته نظام فنی کمیسیون عمران مجلس تمام ۳۱ ماده قانون فعلی نظام مهندسی مورد بررسی قرار می گیرد تا طرحی که تهیه می شود قوام و دوام لازم را داشته باشد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه به زودی از وزیر راه و شهرسازی نیز برای بررسی طرح مذکور دعوت می‌شود اظهار امیدواری کرد تا طی ۲ ماه آینده این طرح به کمیسیون عمران ارسال شود.